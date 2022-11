Apollo Tyres heeft vandaag de Vredestein Quatrac Pro EV geïntroduceerd, de eerste allseason band van Europa die speciaal is ontwikkeld voor elektrische auto’s en hybrides. In vergelijking met het bekroonde aanbod allseason-banden van Vredestein biedt de Vredestein Quatrac Pro EV superieure rijeigenschappen en stabiliteit, een aanzienlijk lagere rolweerstand en is hij stiller en comfortabeler. Bovendien heeft de band een lichtere constructie en een lagere milieubelasting tijdens de productie.

Het gloednieuwe premium-product is vanaf volgende maand verkrijgbaar bij bandendealers en -distributeurs, in eerste instantie in zeven maten voor velgen van 18- en 19-inch, en vanaf volgend jaar in 12 extra maten – waaronder in 17- en 20-inch.

Lage rolweerstand

Er is veel onderzoek en ontwikkeling gedaan om ervoor te zorgen dat de band bijdraagt aan de algehele efficiëntie van het voertuig om een zo groot mogelijke actieradius te bereiken. De rolweerstand is 15% lager dan die van de best presterende allseason niet-EV-band van Vredestein, dankzij een zorgvuldig geoptimaliseerde mix van polymeren van de vierde generatie en ‘slimme’ silica voor het loopvlak, velgkussen en karkas. De efficiëntie van de auto wordt ook verbeterd door de gewichtsbesparende constructie van de band, met dunnere zijwanden, een lagere hielvulstrook en lichtere materialen voor de gordel en het karkas.

Rijgedrag en stabiliteit van een hoogwaardige EV-band

Een uitgebreid wereldwijd R&D-programma wijst uit dat de nieuwe band een superieure stabiliteit in bochten biedt en een verbetering van 6% in rijeigenschappen in vergelijking met andere allseason banden – ideaal om het hoge koppel en het hogere voertuiggewicht, typisch voor moderne EV’s, aan te kunnen. De rijeigenschappen van de Quatrac Pro EV zijn verbeterd door een nieuw asymmetrisch profielontwerp, stijvere loopvlakblokken en een robuuste constructie.

Er zijn verschillende structurele kenmerken geïntroduceerd die specifiek zijn bedoeld om het hogere gewicht van EV’s en de daaruit voortvloeiende grotere belastingen te beheersen tijdens het nemen van bochten en tijdens het accelereren. De buitenste schouder van de nieuwe band is bijvoorbeeld breder dan de binnenste om laterale vervorming te weerstaan, en de buitenste flanken van de voornaamste lengtegroeven zijn veel steiler om vervorming te weerstaan wanneer de krachten in de bocht toenemen.

De Quatrac Pro EV is zo goed bestand tegen een hogere voertuigmassa dat hij de eerste allseason band ooit is die is gecertificeerd met het HL-keurmerk, wat staat voor ‘High Load’-geschiktheid (variant 255/40 R 20). De band kan 10% meer gewicht dragen dan een versterkte ‘Extra Load’-band (XL) met dezelfde spanning.

Gecertificeerde allseason-prestaties

De nieuwe EV-band is voorzien van het symbool ‘Three Peak Mountain Snowflake’ op de wang, waarmee de prestaties in alle weersomstandigheden en zijn bekwaamheid in winterse omstandigheden worden bevestigd. De lamellen zijn dieper dan normaal voor een allseason-band, zodat de loopvlakblokken gecontroleerd kunnen bewegen en de grip en tractie in de sneeuw gedurende de gehele levensduur verbeteren.

Het hoge silicagehalte in het loopvlak, in combinatie met stijvere blokken en onderling verbonden ‘bruggen’ op de schouders, zorgt voor een hoog remvermogen op nat en droog wegdek. Dit laatste is 4% beter dan bij de gelijkwaardige allseason-band van Vredestein voor niet-EV’s.

Laag geluidsniveau, superieur rijcomfort

Naast praktijktests op verschillende wegdekken heeft het team van Apollo Tyres computersimulaties en op kunstmatige intelligentie gebaseerde akoestische modellen gebruikt om de Quatrac Pro EV een optimale volgorde van ‘pitches’ te geven – het herhaalde patroon van loopvlakblokken – die een minder opdringerig geluid genereren bij verschillende snelheden. Het resultaat is een vermindering van 1 dB buiten de auto in vergelijking met een auto die is uitgerust met de gelijkwaardige allseason niet-EV-band van Vredestein.

Bovendien biedt de band 5% meer rijcomfort dankzij de lichtere constructie en een ‘flexibele zone’ in de wang, die zorgt voor een hoge mate van inherente conformiteit op slecht wegdek.

Bandstructuur ontworpen om belasting van milieu tot minimum te beperken

Bij het ontwerpen van de Vredestein Quatrac Pro EV heeft de R&D-divisie van Apollo Tyres rekening gehouden met zowel de benodigde energie als de koolstof die tijdens de productie zou worden uitgestoten. De nieuwe Quatrac Pro EV is vergeleken met reguliere allseason-banden 17% minder belastend voor het milieu (gemeten als Global Warming Potential van CO 2 ), wat bijdraagt aan een lagere CO 2 -impact over de hele levensduur.

De Quatrac Pro EV wordt geproduceerd in de twee Europese productiefaciliteiten van Apollo Tyres, in Enschede in Nederland en in Gyöngyöshalász in Hongarije.

Allseason-pioniers

Het premium bandenmerk Vredestein, opgericht in 1909, is sinds de introductie van allseason-banden begin jaren negentig, toonaangevend op deze markt. Apollo Tyres blijft de kennis van winter- en zomerbanden benutten om bekroonde vierseizoenenproducten te produceren die onder alle omstandigheden topprestaties leveren.

“De Quatrac Pro EV is een strategisch belangrijk product voor ons, om drie belangrijke redenen,” aldus Daniele Lorenzetti, Chief Technology Officer bij Apollo Tyres. “Ten eerste maken automobilisten de overstap naar elektrische mobiliteit in steeds grotere getalen en zowel autofabrikanten als consumenten zoeken banden die zijn ontworpen voor de specifieke kenmerken en dynamische eigenschappen van EV’s. Bovendien is het segment van de allseason-banden het snelst groeiende, dus is het logisch dat we het aanbod van Vredestein-producten die het hele jaar door kunnen worden gebruikt, blijven diversifiëren. Tot slot kan geen enkel ander bedrijf het all-season verleden van Vredestein evenaren – wij gelden als pioniers in het segment-, en het is logisch dat wij opnieuw het voortouw nemen door Europa’s eerste allseason EV-band te produceren.”