Athlon introduceert 100% elektrische leasebundel

Mobiliteitsprovider Athlon stimuleert elektrisch zakelijk vervoer met de nieuwe leasebundel Athlon Zero Emission Lease. Sinds vrijdag 23 november kan de zakelijke rijder gebruik maken van het product met flexibel, 100% elektrisch vervoer. Binnen één leasebundel switchen werknemers eenvoudig tussen een elektrische vouwfiets, auto en e-motor.

Alle lichten staan op groen voor volledig elektrisch rijden. In dit kader heeft Athlon tijdens het Athlon EV mini-congres op 23 november jongstleden een nieuw leaseproduct gelanceerd, dat inspeelt op de behoefte om de CO2-footprint van organisaties terug te dringen. Niels van den Hoogen, commercieel directeur Athlon Nederland: ‘Steeds meer organisaties zien in dat elektrische fietsen, e-motoren en 100% elektrische auto’s een oplossing bieden voor het verduurzamen van mobiliteit. En flexibiliteit wordt daarbij de norm. Als mobiliteitsprovider willen we dit stimuleren, passend bij de veranderende wensen van de mobilist van morgen. Die woont in stedelijk gebied, werkt op flexibele tijden en hecht groot belang aan duurzaamheid. Delen wordt het nieuwe bezit, ook in vervoer. Daar springen we met Athlon Zero Emission Lease op in, waarbij we zowel met flexibiliteit, duurzaamheid én de kosten rekening houden.’

Athlon Zero Emission Lease

Steden slibben dicht, de files worden langer en de parkeerkosten hoger. Athlon Zero Emission Lease is de leasebundel voor flexibel én 100% elektrisch zakelijk vervoer, af te stemmen op de plaats van bestemming. De bundel biedt namelijk de mogelijkheid te kiezen uit drie volledig elektrische vervoersmiddelen: de vouwfiets, de e-motor en de auto. Per bestemming kiezen werknemers het meest geschikte vervoermiddel, zodat er niet alleen duurzaam gereisd wordt, maar er ook bespaard kan worden op reistijd, parkeer- en brandstofkosten. De zakelijke rijder kan binnen de bundel individueel gebruikmaken van én switchen tussen de drie elektrische vervoersmiddelen, maar ook in deelvorm samen met collega’s.