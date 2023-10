Athlon Nederland is opnieuw bekroond met de Duurzame Mobiliteit Award. De award wordt toegekend door de Verkeersveiligheid Groep Nederland (VVGN) aan organisaties die zich actief inzetten voor verkeersveiligheid. Athlon heeft meer dan 300.000 Athlon e-Driver trainingen verstrekt aan leaserijders van haar zakelijke klanten. Athlon e-Driver is het online leerprogramma dat veilige verkeersdeelname stimuleert omdat het de kennis van medewerkers up-to-date houdt. De award erkent organisaties die veilige en duurzame verkeersdeelname van klanten stimuleren.

Athlon sleept award voor tweede keer in de wacht

Het is de tweede keer dat Athlon de award wint. Ook in 2018 ontving de leasemaatschappij deze prijs. Marchel Koops, CEO van Athlon Nederland, is trots op het behaalde resultaat: “Het is een erkenning van onze inspanningen om verkeersveiligheid en duurzaamheid bij onze klanten te stimuleren. We zijn er dan ook trots op dat leaserijders van onze klanten in de afgelopen jaren meer dan 300.000 trainingen hebben gevolgd. En uiteraard blijven we ons de komende jaren inzetten om dit aantal verder te laten groeien!’’

Athlon levert een waardevolle maatschappelijke bijdrage

Eric Tolboom, Innovation & Development Manager bij e-Driver: “Athlon helpt werkgevers om de eigen medewerkers veilig en duurzamer thuis te laten komen. Hiermee levert Athlon een waardevolle maatschappelijke bijdrage, in een tijd waarin het verkeer complexer wordt en afleiding toeneemt. Athlon neemt een duidelijke voortrekkersrol in de sector, met een toegewijd team dat écht de daad bij het woord voegt. We zijn trots dat we de Duurzame Mobiliteit Award opnieuw aan Athlon mogen uitreiken. Met meer dan 300.000 trainingen is dat ook absoluut verdiend!”

Aantoonbaar veiliger en zuiniger rijgedrag

Uit onderzoek blijkt dat deelnemers aan het Athlon e-Driver trainingsprogramma aantoonbaar veiliger rijden. De verkeersongevallen onder e-Driver deelnemers zijn in de afgelopen jaren gedaald met 15% en het rijgedrag is 8% zuiniger geworden. Service Manager Special Services & Health and Safety manager Rentokil: “Als werkgever vinden wij dat je verantwoordelijk bent om een veilige werkomgeving voor je medewerkers te creëren. Dit geldt niet alleen voor op kantoor maar ook voor onderweg. Met de Athlon e-Driver trainingen hebben we de kans gekregen om hieraan bij te dragen.’’

De trainingen waar het meest gebruik van wordt gemaakt zijn:

Slimmer omgaan met afleiding: hoe ontstaat afleiding en hoe je dit kan voorkomen. Fietsende jongeren in het verkeer: hoe zorg je dat je de weg samen veilig deelt. Wat moet je doen als je auto begint te slippen? hoe helpt je kijktechniek bij het slippen.

Over Athlon e-Driver

Het e-learningsprogramma Athlon e-Driver is een trainingsprogramma voor werkgevers die het risicobewustzijn en handelingsperspectief van medewerkers vergroot om veiliger en duurzamer aan het verkeer deel te nemen. Deelnemers ontvangen elke zes weken nieuwe online-trainingen en inzichten. Verschillende onderwerpen komen aan bod via praktijkvoorbeelden. Denk daarbij aan zuiniger rijden en het omgaan met afleiding in het verkeer. Ook worden de verschillende rijhulp-systemen in de auto uitgelegd (ADAS, Advanced Driver Assistance Systems).

Foto: links Marchel Koops (CEO van Athlon Nederland) en rechts Eric Tolboom (Innovation & Development Manager bij e-Driver).