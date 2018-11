ArenA Batterij wint prestigieuze internationale milieuprijs

De megabatterij van de Johan Cruijff ArenA heeft de prestigieuze Green Apple Award voor Environmental Best Practice gewonnen. Het slimme opslagsysteem bestaat uit tweedehandse batterijen uit elektrische auto’s. Ze voorzien het stadion van betrouwbare en duurzaam opgewekte energie, ook tijdens een stroomstoring. De Johan Cruijff ArenA is één van de meest duurzame stadions ter wereld.

In de toekomst wil de ArenA de batterij graag delen met buren zoals de Ziggo Dome, AFAS Live en de bewoners van Amsterdam Zuidoost. Het energie opslagsysteem heeft een totaal vermogen van 3MW, genoeg om enkele duizenden huishoudens van stroom te voorzien.

De ArenA-batterij draagt bovendien bij aan een stabiel Nederlands energienet. De batterij in de Johan Cruijff ArenA speelt een belangrijke rol in de balancering van vraag en aanbod van energie. De batterij helpt met het ontlasten van het energienet door pieken die tijdens bijvoorbeeld concerten ontstaan, af te vlakken. Zo kan de batterij worden geladen op momenten dat er pieken op het net ontstaan en het opslagsysteem in de ArenA capaciteit over heeft. Ook kan de energie uit de 4.200 zonnepanelen op het ArenA-dak optimaal worden gebruikt.

Dit unieke project is het resultaat van de samenwerking tussen Nissan, Eaton, BAM, The Mobility House en de Johan Cruijff ArenA ondersteund door het Amsterdams Klimaat en Energiefonds (AKEF) en Interreg.

Green Apple Awards

De Green Apple Awards zijn al bijna 25 jaar een belangrijke erkenning voor toonaangevende milieu-initiatieven wereldwijd. Initiatiefnemer is The Green Organisation – een internationale, onafhankelijke, niet-politieke, non-profit milieu organisatie die zich wijdt aan het erkennen en belonen van best practice wereldwijde milieu-initiatieven. The Green Apple Awards worden ondersteund door diverse onafhankelijke instanties in het Verenigde Koninkrijk zoals the Environment Agency en the Chartered Institute of Environmental Health.

Johan Cruijff ArenA

Johan Cruijff ArenA speelt in de top league van internationale, multifunctionele stadions. Het is de thuisbasis van AFC Ajax en hét podium voor het Nederlands elftal, grote concerten, dance events en zakelijke bijeenkomsten. Johan Cruijff ArenA verwelkomt jaarlijks ruim twee miljoen bezoekers. In de Johan Cruijff ArenA draait het om publieksbeleving. Samen met partners biedt de Johan Cruijff ArenA service en faciliteiten op topniveau en werkt zij aan optimale fan experience in en rond het stadion.

Amsterdam Innovation ArenA

Ht energie opslagsysteem en de Amsterdam Energy ArenA, het energiebedrijf van het stadion, zijn concrete resultaten van de Amsterdam Innovation Arena. Binnen dit innovatieprogramma werken kennisinstellingen, overheden en bedrijven als BAM, Nissan, Eaton en The Mobility House aan het stadion van de toekomst.

Het stadion en het omringende gebied fungeren daarbij als Living Lab, als hotspot waar innovaties worden getoetst in de praktijk. Vernieuwende concepten en ideeën én bewezen oplossingen op het gebied van stadionbouw, -management en -exploitatie vinden via Amsterdam ArenA International hun weg naar stadions en sport- en recreatiegebieden, wereldwijd. Partners van de Amsterdam Innovation Arena: Johan Cruijff ArenA, gemeente Amsterdam, Amsterdam Smart City, TNO, KPN, KPMG, Ballast Nedam, Huawei, Microsoft, Signify, Nissan, Eaton, Honeywell en BAM.