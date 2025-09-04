Aquablu en Charlie’s breken met traditie en ‘unbottlen’ voor het eerst een bestaand drankje. Dankzij deze samenwerking zijn Charlie’s meest geliefde smaken, Lemon en Orange & Mandarin, nu exclusief verkrijgbaar via Aquablu’s slimme REFILL+ hydratatiesysteem voor de zakelijke markt. Geen blikjes, wel de smaak die je kent en waardeert van Charlie’s, nu rechtstreeks uit de tap.

Met bruisend of plat water, verrijkt met een vleugje fruit, en nul suiker of kunstmatige zoetstoffen, zet deze samenwerking een nieuwe standaard: innovatieve technologie gecombineerd met duurzame beleving, direct op de werkvloer. Dit is hydratatie die niet alleen gezond en duurzaam is, maar ook een moment van plezier en verfrissing brengt in de kantooromgeving.

Sander de Jonge en Kalvijn, oprichters van Charlie’s, noemen het een droommatch:

“Het voelt gewoon logisch: twee merken uit Nederland die allebei willen dat mensen beter en meer drinken, slaan de handen ineen. Wij brengen de smaak en fun van Charlie’s, Aquablu brengt de tech, duurzaamheid én de experience. Samen zorgen we voor iets totaal nieuws op de werkvloer: je favoriete Charlie’s, onbeperkt, verpakkingsvrij en direct uit de tap. Zo wordt hydrateren op kantoor iets waar je echt naar uitkijkt.”

Ook bij Aquablu is het enthousiasme groot. Medeoprichter Marnix Stokvis licht toe: “We waren altijd al fan van de smaak van Charlie’s. Dus toen we gingen nadenken over welk merk we als eerste ‘uit het blik’ wilden halen, was de keuze snel gemaakt. We pitchten het idee aan het team van Charlie’s: wat als je diezelfde verfrissende smaak gewoon direct uit de kraan kon halen en zonder verpakking? Ze waren meteen enthousiast. Het sluit naadloos aan op hun missie en die van ons. Dit is precies waar het voor ons om draait: met slimme technologie herdefiniëren hoe we dagelijks drinken. We zijn trots dat we dit samen lanceren en bewijzen dat waterpauzes op kantoor ook verfrissend, verpakkingsvrij en altijd smaakvol kunnen zijn.”

De samenwerking wordt feestelijk gelanceerd met een mobiele activatie: de Aquablu Hydration Bus toert de komende weken door Nederland en doet verschillende kantoren aan voor een verfrissende tasting op locatie. Medewerkers kunnen daar als eersten de nieuwe Charlie’s tap-smaken proeven, rechtstreeks uit het slimme hydratatiesysteem van Aquablu.