Op 20 april streden zes halve finalisten van Coolest Dutch Brands 2023 om één van de drie finaleplaatsen voor de Coolest Dutch Brand Award 2023. Brandt & Levie, Hands Off, Natuurhuisje, Smyle en Willicroft lieten zich in live presentaties bij host Dentsu Creative Amsterdam van hun beste kant zien. Uiteindelijk veroverden Natuurhuisje, Smile en Willicroft een plaats in de finale die op 15 mei zal plaatsvinden.

De avond werd afgetrapt met een inspirerende en inhoudelijke presentatie van Chrissie Cremers van de ‘pure prompting agency’ Aigency Amsterdam, waarna de zes finalisten de strijd met elkaar aanbonden voor een finaleplaats.

Op 15 mei pitchen de Coolest Dutch Brands finalisten Natuurhuisje, Smyle en Willicroft nog één keer live. Zij zullen in hun pitch dieper ingaan op een aantal vragen die door de vakjury naar aanleiding van de presentaties in de halve finale zijn gesteld. De finalist met de hoogste gemiddelde score over de drie juryrondes mag zich Coolest Dutch Brand 2023 noemen. De winnaar van de Coolest Dutch Brand Award 2023 wordt op 15 mei, tijdens de avond zelf bekend gemaakt.

Sustainable brands

Nog even een recap: FONK heeft in 2023 voor het zevende jaar op rij maandelijks een merk gekozen tot Coolest Dutch Brand van de Maand. Het ging hierbij om actuele sustainable brands die met lef en uitgekiende marketing aan een opmars zijn begonnen, waardoor ze een breed publiek aanspreken en daadwerkelijk verandering weten te bewerkstelligen.

Juryproces

In elk van de drie rondes (1 schriftelijke en 2 live juryronden) wordt er gejureerd op vier pijlers:

1 MERK: positionering en strategie ten opzichte van de markt

– Hoe uniek is het merk ten opzichte van de concurrentie/markt

– Wat is de strategie om van het merk een succes te maken

2 MARKETING: benutten marktpotentieel

– Hoe onderscheidend zijn de marketingactiviteiten ten opzichte van de concurrentie

– In welke mate dragen de marketingactiviteiten bij aan de groei van de omzet

3 BUSINESS: toekomstbestendigheid van het merk

– Hoe groeit het bedrijf in omzet en winst (absolute en relatieve cijfers)

– Hoe ziet de structuur van de organisatie eruit

– Hoe flexibel (veerkrachtig) is het businessmodel

4 DUURZAAMHEID: aantonen duurzaamheidsclaim

– Wat is het doel en welke activiteiten worden ondernomen om dat doel te realiseren (product, proces, materiaal etc)

– Wat is het gerealiseerde resultaat ten opzichte van de concurrentie/markt

In elk van de 4 pijlers geeft ieder jurylid de genomineerden een cijfer (1-10). De 4 cijfers samen resulteren in 1 gemiddeld resultaat per ronde. Het cool. brand met de hoogste gemiddelde score over de drie juryrondes mag zich Coolest Dutch Brand van het Jaar noemen.