Fresh food & coffee café Anne&Max stapt over naar de biologische groothandel Udea. Anne&Max is de eerste landelijke koffieketen die in zee gaat met de leverancier. Het contract is vandaag ondertekend op de BioFach in Duitsland, de grootste vakbeurs op het gebied van biologische voeding in Europa. Udea, onder andere bekend als franchisegever van de supermarkt Ekoplaza en totaalleverancier van andere natuurvoedingswinkels in de Benelux, levert kwalitatieve biologische producten en streeft naar een gezonde en duurzame voedselketen. De overstap naar Udea sluit aan bij de ambitie van Anne&Max om een volledig biologisch assortiment te realiseren.

Aanwezig bij het tekenmoment was Guido Landheer, directeur Europees, Internationaal en Agro-economisch beleid bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, om het belang van biologische consumptie in de horeca te onderstrepen. Wobbe van Zoelen, oprichter Anne&Max: “Wij streven ernaar om een 100% biologisch assortiment te voeren, zodat we onze gasten eten en drinken kunnen serveren vrij van chemische bestrijdingsmiddelen en kunstmatige kleur-, geur- en smaakstoffen. Met deze overstap zijn we een stap dichter deze droom en hopen we een voorbeeld te zijn voor de rest van de industrie. Transparantie over de herkomst van producten en productieprocessen is ontzettend belangrijk voor alle betrokken partijen. Op dit moment is 74% van ons assortiment biologisch. Door de samenwerking met Udea wordt dit verhoogd naar 95%.”

Planeetaardige ambitie

Anne&Max werkt volgens een planeetaardige visie, waarin niets ten koste mag gaan van iets of iemand anders. Oftewel: alle keuzes worden gemaakt met respect voor mens en natuur. Dit doet de koffieketen door alle keuzes te maken vanuit de waarden open, eerlijk, zorgzaam, betrokken en respectvol. Van Zoelen licht toe: “We vertellen onze gasten graag over onze producten en onze missie. Zo willen wij onze gasten inspireren om stap voor stap met ons mee te gaan naar een planeetaardige wereld. Voor veel consumenten kan het prijsverschil tussen biologische en niet-biologische producten een belangrijke rol spelen in keuzegedrag. Daarom vinden wij het juist in deze tijd belangrijk om de consument een handje te helpen door de keuze voor biologische producten volledig bij ons te leggen. Zo kunnen gasten onbezorgd genieten van een smaakvol, gezond en eerlijk gerecht.”

Stephan Blommendaal, operationeel manager Udea: “We zijn ontzettend trots dat Anne&Max de eerste koffieketen is die voor ons als hoofdleverancier heeft gekozen. Nederland heeft de ambitie om te groeien naar 15% biologisch in 2030 en het is daarvoor van belang dat de vraag naar biologisch groeit. Dit lukt mede door de inzet van horecabedrijven die kiezen voor een (bijna) volledig biologisch aanbod.”

Groei naar Duitsland

De overstap van Anne&Max naar Udea is ondertekend op de BioFach in Duitsland. Dit is de grootste, jaarlijkse vakbeurs op het gebied van biologische voeding in Europa. Op de beurs worden ervaringen, inspiratie en kennis uitgewisseld op het gebied van biologische producten door partijen uit de hele waardenketen. Het is de eerste keer dat Anne&Max aanwezig is op de Biofach. Reden hiervan is de ambitie van de koffieketen om internationaal uit te breiden en haar impact buiten Nederland te vergroten. Op deze beurs is Anne&Max actief op zoek naar franchisepartners om huiskamers mee te openen in Duitsland.