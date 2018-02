Amsterdam zet als eerste ter wereld stappen richting plasticvrije supermarkt

De gemeente Amsterdam opent vandaag (woensdag 28 februari) als eerste stad ter wereld een plasticvrije pop-up-supermarkt en maakt zich hard voor een toekomst met minder plastic. De pop-upwinkel komt in een aanbouw van een Amsterdamse vestiging van de Nederlandse supermarktketen Ekoplaza en verkoopt bijna 700 plasticvrije producten. Initiatiefnemer van het project is de internationale milieuactiegroep A Plastic Planet, dat zijn hoofdkantoor heeft in Londen. Dat juist de Nederlandse hoofdstad gekozen is voor het project, komt dankzij de inspanningen van de Amsterdamse Plastic Soup Foundation, een relatie van A Plastic Planet. Ekoplaza is al sinds het eerste uur partner van de PSF.

Ekoplaza Lab

Ekoplaza is een van de toonaangevende verkopers van biologische producten in Europa met 74 winkels door heel Nederland. Als eerste supermarktketen ter wereld neemt Ekoplaza het voortouw om de milieu-impact van het gebruik van plastic in de voedingsmiddelenindustrie en detailhandel terug te dringen. De intentie is om dit concept onder de noemer Ekoplaza Lab snel verder uit te rollen, zodat tegen het einde van dit jaar alle filialen in Nederland voorzien zijn van een plasticvrije zone.

Keurmerk

In de pop-upwinkel worden bijna 700 plasticvrije producten aangeboden, die allemaal zijn voorzien van het Plastic Free-label. A Plastic Planet introduceert hiermee een nieuw keurmerk waarmee de consument in een oogopslag kan zien dat er geen plastic in een product is verwerkt. Alle producten met dit keurmerk zijn juridisch door Client Earth geaccordeerd.

Ekoplaza Lab wordt mede mogelijk gemaakt door de Londense designstudio Made Thought. Deze studio helpt luxemerken om de kracht van progressief ontwerp te gebruiken omgedragsverandering teweeg te brengen.

De opening van de Ekoplaza pop-upstore, die door de locoburgermeester van Amsterdam, Eric van der Burg, wordt bijgewoond, voltrekt zich amper een maand nadat de Engelse premier Theresa May haar steun aan plasticvrije supermarkten toezegde, en Buckingham Palace al het plastic binnen de muren van het paleis van de Engelse koningin heeft afgezworen.

Plasticvrije Gouden Eeuw

A Plastic Planet, Ekoplaza en de Plastic Soup Foundation bundelen met Ekoplaza Lab hun krachten om een gezondere wereld met minder plastic te creëren. Zij roepen de overheid dringend op om maatregelen te treffen, vragen leveranciers hun productieproces aan te passen en sporen consumenten aan kritisch te zijn over de aankoop van producten met plastic verpakkingsmaterialen, zodat een plasticvrije Gouden Eeuw aan de horizon ligt.

Sian Sutherland, medeoprichtster van A Plastic Planet: “De opening van ’s werelds eerste plasticvrije pop-up-supermarkt is een mijlpaal in de wereldwijde strijd tegen plasticvervuiling. Decennialang kreeg de consument de leugen voorgeschoteld dat voedsel- en drankproducten niet zonder plastic kunnen. Een plasticvrije pop-up bewijst het tegendeel. Wij hopen dat andere supermarkten ter wereld in de voetsporen van Ekoplaza Lab zullen treden.”

Zij vervolgt: “Het verpakken van iets vluchtigs als voedsel in iets wat zo onverwoestbaar is als plastic is totaal onlogisch. Plastic verpakkingen van voedsel en drank zijn slechts enkele dagen van nut, terwijl ze daarna nog eeuwenlang een verwoestende impact hebben op onze aarde. Met de toenemende bewijzen van de effecten van plastic afval wordt het steeds duidelijker dat we de plastic kraan dicht moeten draaien voor het te laat is.”

Algemeen directeur Erik Does van Ekoplaza: “Plasticvrije supermarkten zijn een belangrijke opstap naar een betere toekomst. We weten dat onze klanten er klaar mee zijn dat producten verpakt zitten in een of meerdere lagen plastic. Door innovatieve manieren te gebruiken, zoals composteerbare biomaterialen, hebben we een milieuvriendelijker alternatief gevonden voor plastic verpakkingen.”

Maria Westerbos van de Plastic Soup Foundation: “Ik ben ongelooflijk trots op het lef van Ekoplaza om als allereerste aan te tonen dat het mogelijk is om een plasticvrije supermarkt te starten. Opnieuw bewijzen we dat Nederland altijd het voortouw durft te nemen als de noodzaak daar is. Als we onze planeet gezond willen houden, dan is het van groot belang dat zoveel mogelijk retailers het voorbeeld van Ekoplaza volgen. Dit was uiteraard nooit gebeurd zonder A Plastic Planet, maar ook niet zonder Amsterdam.”