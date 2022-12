Het is kraakhelder waarom kritisch kijken naar verpakkingsmateriaal belangrijk is: de milieu-impact van veel verpakkingen is op dit moment veel te groot. Verpakkingsvrij boodschappen doen is echter in Nederland (nog) geen gemakkelijke opgave. “Bij Ekoplaza hebben we ons de afgelopen jaren sterk gefocust op de grootste boosdoener: single-use plastic, oftewel wegwerpplastic. Plastic is niet goed voor onze gezondheid en ook niet voor ons milieu. Het in de ban doen van single-use plastic heeft daarom onze grootste prioriteit.” Het is tijd om een stap verder te gaan: binnenkort start Ekoplaza in diverse winkels met het unieke project ‘Wisselwaar’ om boodschappen te doen zonder onnodige verpakkingen.

“Bij diverse zuivelproducten is het al heel normaal: de glazen statiegeldfles. Waarom gebruiken we dat systeem eigenlijk niet voor veel meer producten? Daar komt binnenkort verandering in!”

Statiegeldsysteem

In totaal kopen we in Nederland miljoenen voedselverpakkingen per jaar. Dat is bijna 3.300 plastic verpakkingen per huishouden. In Nederland produceerden we in 2021 zo’n 9.937.000 ton afval, wat neerkomt op 571 kg afval per persoon. Dat is meer dan het Europese gemiddelde volgens partijen als Kassa en Milieu Centraal. Tegelijkertijd wil de Europese commissie de stroom verpakkingsafval per inwoner fors verminderen. Met Wisselwaar zijn jouw bio boodschappen afvalvrij verpakt. En is je pot op? Dan wissel je hem gewoon weer in. Op iedere pot zit € 0,70 statiegeld.

Biologisch product van het jaar

Goed nieuws! Wisselaar is genomineerd voor de Biologisch product van het jaar verkiezing. Ben jij ook voor meer verpakkingsvrij winkelen? Breng dan ook je stem uit op Wisselwaar.

Wisselwaar

Bij bepaalde melk- en yoghurtproducten is het al heel normaal: het gebruik van glazen statiegeldflessen. Eenzelfde systeem gaan we invoeren voor allerlei alledaagse en onderscheidende producten. Denk daarbij aan ontbijtgranen, cereals, rijst en conserven, zoals gedroogde bonen en splitlinzen. Glas kan namelijk (bijna) onbeperkt gerecycled worden, in tegenstelling tot plastic, dat snel degradeert en niet of nauwelijks herbruikbaar is. De Wisselwaar-potten zijn straks niet in een apart gedeelte van de winkel te vinden, maar gewoon in de schappen. Zo wordt boodschappen doen zonder onnodige verpakkingen extra makkelijk en de producten zijn ook nog voordeliger dan het voorverpakte alternatief. Wisselwaar: jouw boodschappen in een glazen pot!

Inspiratie

Wie weleens in Brussel of Leuven is geweest herkent de naam misschien wel: Färm. Ekoplaza en Färm hebben sinds de zomer hun krachten gebundeld en zijn samen verder gegaan. In de zeventien mooie, ruime vestigingen van Färm was verpakkingsvrij winkelen al langer mogelijk. Volgens Kelly Wubbolts, aanjager van het project binnen Ekoplaza, was dat een goede leerschool: “In veel landen zijn ze al veel verder op het gebied van verpakkingsvrij winkelen. Als Ekoplaza voelen we de verantwoordelijkheid om hierin voor Nederland een belangrijke rol te spelen. Het bundelen van onze krachten met Färm had een mooie bijkomstigheid: we konden leren van onze buren. Zo hebben we goed kunnen zien voor welke producten verpakkingsvrij winkelen wel mogelijk is en voor welke niet. We streven ernaar om Wisselwaar voor het einde van 2023 in iedere Ekoplaza te hebben.”