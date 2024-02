Gemeente Amsterdam ondertekent als eerste Nederlandse gemeente en eerste hoofdstad binnen de EU de Plant Based Treaty. Met de ondertekening geeft Amsterdam een krachtig signaal af voor het belang van de eiwittransitie. Hiermee onderschrijft onze hoofdstad de uitgangspunten van een circulair en ecologisch verantwoord voedselsysteem in lijn met de doelstellingen uit het Klimaatakkoord van Parijs.

Statement van de gemeente:

“De manier waarop we voedsel produceren, distribueren, bewerken en consumeren heeft een groot effect op de gezondheid van mensen en dieren en draagt bij aan de klimaatcrisis. De gemeente Amsterdam neemt met haar Voedselstrategie de verantwoordelijkheid om verandering van het voedselsysteem mede aan te jagen zodat alle Amsterdammers toegang kunnen krijgen tot gezond, eerlijk, duurzaam en betaalbaar eten en drinken. Ook onderschrijven we hiermee de uitgangspunten van het klimaatakkoord van Parijs uit 2015 voor een klimaatneutraal en circulair voedselsysteem. Een actielijn om dit te bereiken is de verschuiving naar meer plantaardig voedsel. De consumptie van meer plantaardige eiwitten is beter voor onze gezondheid. Het kan leiden tot minder aandoeningen als hart- en vaatziekten en darmkanker. Ook is het beter voor onze klimaatbelasting door het verlagen van de uitstoot van broeikasgassen en vermindering van landgebruik en uitputting van oceanen. En minder industriële veeteelt is beter voor dierenwelzijn. De ambitie is om de verhouding eiwitten in het voedingspatroon in de stad te verschuiven van 40 naar 60 procent plantaardig in 2030.

Door het ondertekenen van de Plant Based Treaty ondersteunt de gemeente Amsterdam de wereldwijde oproep aan steden, organisaties, bedrijven en bewoners om door middel van het veranderen van voedingspatronen bij te dragen aan het bestrijden van de klimaatcrisis. Alleen door hier samen aan te werken kunnen we de drie doelen van de Plant Based Treaty helpen bereiken: stoppen met nieuw landgebruik voor industriële veeteelt, bevorderen van meer plantaardig voedsel en herstellen van belangrijke ecosystemen. Via deze ondersteuning van de Plant Based Treaty en haar Uitvoeringsagenda Voedselstrategie wil Amsterdam het goede voorbeeld geven en iedereen inspireren om mee te doen en zo bij te dragen aan een gezonde en leefbare toekomst.”

Achtergrond

Het Plant Based Treaty is gemodelleerd naar het Fossil Fuel Non-Proliferation Treaty dat Edinburgh in 2021 bekrachtigde en geïnspireerd op verdragen die de bedreigingen van uitputting van de ozonlaag en kernwapens hebben aangepakt. Sinds de lancering in augustus 2021 heeft het initiatief de steun gekregen van 135.000 individuele ondertekenaars, 5 Nobelprijswinnaars, IPCC-wetenschappers, meer dan 1000 ngo’s en gemeenschapsgroepen en 1000 bedrijven, waaronder de TAPP-coalitie, Redefine Meat, Oceanic Preservation Society en hoofdstukken van Greenpeace en Friends of the Earth.

Het Plant Based Treaty heeft zich verzekerd van belangrijke steunbetuigingen van beroemdheden, waaronder Paul, Mary en Stella McCartney, die een schriftelijke verklaring hebben uitgegeven waarin ze politici oproepen om het Plant Based Treaty te steunen. Ze zeiden: “Wij geloven in rechtvaardigheid voor dieren, het milieu en mensen. Daarom steunen we het Plant Based Treaty en roepen we individuen en regeringen op om het te ondertekenen.”