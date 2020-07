Amnesty Nederland verwelkomt haar nieuwe voorzitter Frank Heemskerk en de nieuwe secretaris Nynke Runia.

Frank Heemskerk

‘Amnesty International komt op voor het meest wezenlijke, maar ook het meest kwetsbare dat we hebben en dat is onze vrijheid, dat zijn de mensenrechten,’ zegt Heemskerk. ‘Ik ben al meer dan 20 jaar lid van Amnesty International omdat ik me zorgen maak en druk maak over onderdrukking, marteling en over de vrijheid. Ik wil me inzetten om daar verandering in aan te brengen.’

Amnesty’s nieuwe voorzitter Frank Heemskerk (1969) is secretaris-generaal van de European Round Table for Industry (ERT) in Brussel, een forum van ruim 50 CEO’s van Europese multinationale bedrijven, gericht op het promoten van groei van de Europese economie. Daarnaast is hij gastdocent van het vak Geo-Economics op de Universiteit van Leiden. Hiervoor was Frank Heemskerk bewindvoerder bij de Wereldbank (2013-2018) en als staatssecretaris van Economische Zaken (2007-2010) onder meer verantwoordelijk voor Buitenlandse Handel en Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen.

Frank Heemskerk studeerde in 1994 af als econoom aan de Universiteit van Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft een dochter en zoon.

Nynke Runia

Amnesty’s nieuwe secretaris Nynke Runia (1983) werkt als zelfstandig manager en organisatiepsycholoog en is sinds 2018 op interim basis lid van het managementteam van De Klerk Binnenbouw.

‘Als ik ergens voor ga, dan ga ik er ook echt voor. Voor ik besloot te solliciteren, heb ik de online cursus Human Rights, the Right for Freedom of Expression van Amnesty International gedaan,’ zegt Runia. ‘Dat gaf me een nog veel bredere blik op het werkveld van Amnesty en zorgde ervoor dat mijn enthousiasme groeide. Wat is er ongelooflijk veel te doen in deze wereld met elkaar.’

Runia studeerde in 2007 af als organisatiepsycholoog aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Daarna volgde ze post-master programma’s Bedrijfskunde (Avans), Leren, ontwikkelen en veranderen (Radboud Universiteit, Nijmegen) en Filantropie (VU, Amsterdam). Nynke Runia woont in Amersfoort en heeft de weekendpleegzorg voor een inmiddels 18-jarige jongen.