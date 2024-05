Afgelopen week openden Frank Koote, voorzitter Raad van Bestuur van Van Nieuwpoort en Jody Koopmans, directeur van de steengroeve Clemens, met een druk op de knop de nieuwe hypermoderne breek- en zeefinstallatie in de steengroeve Clemens in Gummersbach, Duitsland. De investering van ruim 30 miljoen euro in een steengroeve in Duitsland is noodzakelijk om voor de komende 60 jaar hoogwaardige bouwgrondstoffen te kunnen leveren aan de beton en asfaltindustrie. Van Nieuwpoort Groep zou ook graag willen investeren in Nederland maar vanwege het opdrogen van de vergunningen voor het winnen van bouwgrondstoffen wordt dit in Nederland steeds moeilijker.

Het plan voor de nieuwe installatie van Schotterwerk Clemens, sinds 2005 onderdeel van de Van Nieuwpoort Groep, begon al in 2008. Tijdens de feestelijke opening nam directeur Koopmans de ruim 300 aanwezige gasten uit Nederland en Duitsland mee op een reis door de tijd, waarin hij de verschillende fases van de realisatie beschreef.

Investering in duurzaamheid

Frank Koote, voorzitter Raad van Bestuur van Van Nieuwpoort: “De investering van ruim 30 miljoen euro in de nieuwe breekinstallatie is de grootste die Van Nieuwpoort ooit heeft gedaan in haar 119-jarige geschiedenis. Het is een investering die we ook graag in Nederland willen realiseren. Echter, de vergunningen voor het winnen van bouwgrondstoffen in Nederland raken uitgeput, zoals blijkt uit de scenariostudie grondstoffenwinning, dat door branchevereniging Cascade afgelopen april is aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit baart mij ernstige zorgen. Tegelijkertijd benadrukt deze investering onze toewijding aan innovatie en duurzaamheid. De nieuwe breekinstallatie is niet alleen een voorbeeld van technologische vooruitgang, maar belooft ook een ongeëvenaarde levensduur van maar liefst 60 jaar, waardoor Schotterwerk Clemens haar leidende positie in de bouwgrondstoffen industrie verstevigt”.

Productieproces

Aan het begin van de productieketen staat een primaire breker die enorme blokken steen breekt tot een hanteerbare grootte van niet meer dan 25 centimeter, met capaciteit van ongeveer 600 ton materiaal per uur. In totaal levert Schotterwerk Clemens ongeveer 50 producten in verschillende korrelgroottes. De hoogwaardige hardsteen, grauwkwartsiet, die we in de groeve winnen heeft een grote slijtweerstand en een goede geluidsreductie. Des te meer reden om deze steen de komen jaren hoogwaardig in te zetten. Zo worden de hoogwaardige producten van Clemens gebruikt bij de onderhoudswerkzaamheden (nieuw asfalt) aan de landing- en startbanen van Schiphol.