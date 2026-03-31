Gebiedsontwikkelaar AM gaat een strategische samenwerking aan met NL Greenlabel. Daarmee zet AM, onderdeel van BAM, een volgende, concrete stap naar gebiedsontwikkeling waarin natuur, klimaat en mens aantoonbaar in balans zijn. Met de tools en het Register Duurzame Leefomgeving van NL Greenlabel wordt direct zichtbaar waar en hoe impact te maken is op biodiversiteit, klimaatadaptatie en gezondheid.

Van inzicht naar impact

De NL Greenlabel Omgevingsscan vervangt de bestaande Klimaateffectenscan als nulmeting voor alle ontwikkelingen. Aan de hand van deze nulmeting gebaseerd op de meest actuele data maakt AM de juiste keuzes om gebieden zo duurzaam mogelijk in te richten. Dat levert één heldere werkwijze op voor alle projecten.

Juist aan de voorkant van een ontwikkeling kunnen er betere keuzes gemaakt worden en maximale impact bereikt worden. Van wadi’s voor waterberging tot extra bomen en het slim verbinden van groene structuren.

Klimaatpositief in 2035

De samenwerking met NL Greenlabel sluit aan bij de ambitie van AM om in 2035 klimaatpositief te willen zijn. Ook is een bredere beweging zichtbaar in de sector: duurzame gebiedsontwikkeling moet niet alleen sneller, maar ook transparanter en beter onderbouwd. Tegelijkertijd groeit het aantal tools en eisen snel, mede door veranderende (Europese) wet- en regelgeving. Daarom kiest AM voor één integrale aanpak die richting geeft en schaalbaar is.

Alle projecten van AM krijgen toegang tot het Nationaal Dashboard Toekomstbestendige Leefomgeving: een actuele, onafhankelijke databron die ook door opdrachtgevers breed wordt gebruikt.