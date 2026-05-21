In de Week van de Biodiversiteit zetten KWS en Vogelbescherming Nederland een belangrijke stap richting natuurinclusief en klimaatadaptief bouwen. Vandaag ondertekenen we een meerjarige samenwerkingsovereenkomst waarmee we samen werken aan het versterken van biodiversiteit binnen infrastructuur- en waterbouwprojecten.

Van ambitie naar impact

De samenwerking komt voort uit een gedeelde overtuiging: bouwen aan infrastructuur kan én moet hand in hand gaan met het versterken van natuur en leefomgeving. Opdrachtgevers vragen steeds vaker om aantoonbare, impactvolle oplossingen op het gebied van biodiversiteit, klimaatadaptatie en duurzaamheid. Door ecologische kennis en praktijkervaring te bundelen, maken KWS en Vogelbescherming Nederland deze ambities concreet en uitvoerbaar.

Wat houdt de samenwerking in?

De samenwerking richt zich op:

het gezamenlijk ontwikkelen van natuurinclusieve bouwoplossingen, met als eerste product natuurinclusieve geluidschermen;

ecologisch advies bij impactvolle projecten, van tenderfase tot uitvoering;

het delen van kennis via trainingen, workshops en werkbezoeken;

gezamenlijke communicatie en media inzet om het belang van natuurinclusief bouwen breder onder de aandacht te brengen.

Vogelbescherming Nederland brengt daarbij diepgaande ecologische expertise in: van soortenkennis en leefgebieden tot wet- en regelgeving. KWS vertaalt deze kennis naar toepasbare oplossingen binnen complexe infrastructurele projecten.

Meerwaarde voor omgeving én opdrachtgevers

Deze samenwerking versterkt niet alleen de ecologische kwaliteit van projecten, maar draagt ook bij aan:

hogere kwaliteit van ecologische onderbouwingen;

beperking van vergunning- en juridische risico’s;

vergroting van maatschappelijk draagvlak;

extra geloofwaardigheid richting opdrachtgevers en stakeholders.

Samen laten we zien dat natuurinclusief bouwen geen losse maatregel is, maar een structureel onderdeel kan zijn van hoe we ontwerpen, bouwen en beheren.