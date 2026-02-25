BAM zet een nieuwe stap in het bouwen aan een toekomstbestendige leefomgeving. Het bedrijf gaat samenwerken met NL Greenlabel en The Greenlabel Institute om de impact van haar projecten op klimaat, biodiversiteit en welzijn nóg beter in kaart te brengen met behulp van de NL Greenlabel Omgevingsscan.

“Met deze samenwerking maken we duurzaamheid nog concreter én meetbaarder. De NL Greenlabel Omgevingsscan vervangt onze eigen Klimaateffectenscan en bevat ook ons Biodiversiteits+ assessment. Daarmee kunnen we sneller, slimmer en vollediger maatregelen voorstellen die passen bij een tender, project of gebiedsontwikkeling. Zoals het toevoegen van plekken om regenwater te bufferen (wadi’s), het aanplanten van extra bomen en struiken en het verbinden van groene zones.”

