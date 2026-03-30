Vier bouwbedrijven hebben vrijdag 27 maart een intentieovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van de Regionale Bouwhub Zuid‑Limburg. Met deze samenwerking zetten BAM, Laudy, Smeets Bouw en Van Wijnen een bewuste stap richting schaalvergroting van bouwlogistiek, passend bij de opgaven waar de bouwsector voor staat.

De bouwsector staat voor ingrijpende veranderingen. Zero‑emissiezones, de noodzaak tot CO2‑reductie, arbeidskrapte en toenemende druk op leefbaarheid en veiligheid maken duidelijk dat de bestaande, projectmatige manier van werken niet langer volstaat. Schaalgrootte en structurele samenwerking zijn noodzakelijk.

De initiatiefnemers zien dat bouwlogistiek nog vaak projectmatig en versnipperd wordt ingericht, met als gevolg dat oplossingen tijdelijk zijn en structurele verbetering uitblijft. Met deze samenwerking stappen de initiatiefnemers bewust over bedrijfs‑ en projectgrenzen heen om samen met de markt, de Provincie Limburg en regionale overheden (en in de toekomst ook andere bouwbedrijven) te leren, te testen en te versnellen in de praktijk.

Logistieke processen verbeteren

Met de Regionale Bouwhub ontstaat een gezamenlijke aanpak voor de hele sector. Door schaal te creëren ontstaat ruimte om ontwikkelingen te versnellen en logistieke processen structureel te verbeteren. De focus ligt op het optimaliseren en meten van logistieke prestaties, zoals het aantal transportbewegingen, CO2‑uitstoot, kosten en hinder voor de omgeving.

De samenwerking is nadrukkelijk niet competitief ingestoken. Door heldere afspraken te maken over informatie‑uitwisseling en de focus te leggen op procesniveau, ontstaat een veilige setting om te experimenteren en te innoveren.

De komende periode werken de initiatiefnemers samen met marktpartijen en overheden toe naar een concrete uitwerking die binnen afzienbare tijd operationeel wordt. Een praktijkproef die inzicht geeft in wat werkt en wat niet.

Zuid‑Limburg als proeftuin

Zuid‑Limburg leent zich bij uitstek voor deze aanpak. De regio kent veel binnenstedelijke projecten, een grote overlap in ketenpartners en een gedeelde ambitie op het gebied van duurzaamheid en bereikbaarheid. Daarmee vormt Zuid‑Limburg een logische proeftuin voor nieuwe vormen van bouwlogistiek, met potentie om op te schalen en breder toepasbaar te maken.

Met deze samenwerking laten BAM, Laudy, Smeets Bouw en Van Wijnen zien dat vooruitgang begint met anders kijken, anders organiseren en vooral doen wat nodig is om beweging te creëren.