De gemeente Almelo, Cogas, Urenco, ETC en ZGT (Ziekenhuisgroep Twente) hebben op 18 maart 2026 een samenwerkingsovereenkomst ondertekend voor de ontwikkeling van een nieuw duurzaam warmtenet. Hiermee zetten de partijen een belangrijke stap richting een energiezuinige en toekomstbestendige stad.

Warmtenet met restwarmte van Urenco

Het warmtenet maakt gebruik van restwarmte uit de productieprocessen van Urenco. Deze warmte wordt straks via leidingen vervoerd naar onder andere ZGT en ETC. Daardoor kunnen deze organisaties in de toekomst zonder aardgas en op een duurzame manier werken. Er is genoeg warmte beschikbaar om daarnaast ongeveer 5.500 woningen te verwarmen. Dit zorgt voor minder CO₂‑uitstoot en minder afhankelijkheid van fossiele brandstoffen.

Wie doet wat?

De gemeente Almelo zorgt voor de regie in het project en ondersteunt bij beleid en ruimtelijke plannen. Wethouder Margreet Overmeen-Bakhuis: “Met deze samenwerking bouwen we in Almelo aan een warmtenet dat duurzaam is en zekerheid biedt. Zo investeren we samen in schone warmte voor nu en de toekomst.”

Cogas wordt het warmtebedrijf en toekomstige ontwikkelaar van het netwerk

Urenco levert de restwarmte die anders verloren zou gaan

ZGT wordt een grote afnemer van warmte uit het netwerk

ETC denkt mee als technisch kennispartner en onderzoekt hoe eigen restwarmte of nieuwe technieken kunnen worden ingezet

Waarom deze samenwerking belangrijk is

Het bouwen van een warmtenet is complex. Door samen te werken kunnen de partners:

restwarmte benutten in plaats van verspillen

zorgen voor een betrouwbaar systeem voor meerdere gebruikers

kosten en risico’s delen

de energietransitie in Almelo versnellen

Ook biedt deze samenwerking kansen om complete buurten te verduurzamen, samen met woningcorporaties en met steun van subsidies.

Basis voor de toekomst

Warmtenetten spelen een belangrijke rol in de overstap naar duurzame energie. Ze maken het mogelijk om restwarmte en andere duurzame bronnen efficiënt te gebruiken. Met deze overeenkomst leggen de partijen een stevige basis voor een warmtesysteem waar Almelo nog vele jaren van kan profiteren.