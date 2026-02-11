Waterschap Vechtstromen, H2Hub Twente, Coöperatie De WaterBank, Jotem Water Solutions en Hogeschool Saxionzijn een innovatieve pilot gestart rondom de zuivering Vissedijk in Almelo. Met gezuiverd afvalwater van de zuivering maken ze ‘groene’ waterstof. Ook wordt onderzocht of de zuurstof die hierbij vrijkomt het zuiveringsproces kan verbeteren. De proef past bij het streven naar innovatie, duurzaamheid en het beter omgaan met droogte en waterschaarste. De samenwerking loopt tot eind 2027.

Versterken en hergebruiken

In de proef wordt het afvalwater van de zuivering Almelo Vissedijk opgewerkt tot water dat geschikt is voor de elektrolyser van H2Hub Twente. Dit apparaat maakt waterstof en zuurstof uit water. De partners onderzoeken onder meer of ze de zuurstof die daarbij vrijkomt kunnen gebruiken om de beluchting van de zuivering te verbeteren. Zo ontstaat een circulair systeem waarin water en energie elkaar versterken.

Duurzaamheid, kennis en innovatie

De productie van waterstof is geen taak van het waterschap. Waterstof kan in de toekomst echter wél een rol spelen op onze waterzuiveringen. Daarom investeren we niet in waterstof zelf, maar wel in de kennis hierover. Samen met bedrijven, kennisinstellingen en overheden denken en werken we mee. We vertellen ons verhaal en leren actief bij. Zo bouwen we aan oplossingen voor nu en later. Bovendien trekken we technisch talent aan dat we hard nodig hebben.

Dagelijks bestuurder Ellen Hemmers ziet in de proef een mooie kans om het zuiveringsproces verder te verduurzamen. “We onderzoeken wat het toevoegen van pure zuurstof betekent voor energieverbruik, processtabiliteit en de kwaliteit van het water. Tegelijkertijd past het hergebruik van gezuiverd water bij onze ambitie om beter om te gaan met droogte en waterschaarste”.

Belangrijke stap

De proef loopt van het voorjaar 2026 tot en met 31 december 2027. Op basis van de resultaten wordt bepaald of het idee verder ontwikkeld wordt. Daarbij onderzoeken de partners ook of het concept op meer plekken in de regio toepasbaar is waar waterzuivering, duurzame energie en waterstofproductie samenkomen.