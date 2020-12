Alle cacao in huismerkproducten van PLUS zijn Fairtrade gecertificeerd

PLUS heeft de afgelopen twee jaar alle cacao in het huismerkassortiment omgezet naar Fairtrade gecertificeerde cacao. Van producten die grotendeels uit cacao bestaan tot producten waar een snufje cacao in is verwerkt. Als enige supermarkt in Nederland is nu alle cacao in PLUS huismerkproducten Fairtrade gecertificeerd.

Twee jaar geleden stelde PLUS zichzelf ten doel om alle huismerkproducten waar cacao in zit, om te zetten naar Fairtrade cacao. Een ambitieus plan. Samen met ruim 60 leveranciers is de afgelopen twee jaar hard gewerkt aan het verduurzamen van maar liefst 300 huismerkproducten. Het is de supermarktketen gelukt om haar ambitie waar te maken. De bijna 700.000 kilo cacao die nodig is voor het PLUS huismerk is volledig Fairtrade gecertificeerd.

Petra Morssinkhof, senior categorymanager bij PLUS: “Het was een ambitieus plan om alle cacao Fairtrade te certificeren, ook omdat we dit plan in twee jaar tijd wilden waarmaken. Bij PLUS houden we gelukkig van een uitdaging. Dat we ver moesten gaan om dit plan te laten slagen wisten we ook. Zelfs in producten met een snufje cacao, zoals in PLUS Roomijs Brownie Caramel, zit nu Fairtrade gecertificeerde cacao. Ik kijk terug op een intensieve en goede samenwerking met onze leveranciers, met Fairtrade Nederland en met onze inkooporganisatie Superunie. Zonder hen hadden we deze ambitie niet waar kunnen maken. Ik ben daarom erg trots dat cacao bij PLUS volledig Fairtrade gecertificeerd is. En nog mooier: onze klanten betalen hier niets extra’s voor, dat neemt PLUS voor haar rekening. Zo ontzorgen we klanten in het maken van duurzame en verantwoorde keuzes.”

Peter d’Angremond, directeur Fairtrade Nederland:“De keuze van PLUS om alle cacao in huismerkproducten Fairtrade te certificeren is uniek in Nederland. Met recht is PLUS een koploper op Fairtrade gebied. Het was een omvangrijke operatie met een fantastisch resultaat omdat de cacaoboeren in Ghana en Ivoorkust onder meer via de Fairtrade minimumprijs en -premie hun situatie kunnen verbeteren. Het omzetten van alle cacao in huismerkproducten naar Fairtrade is een mijlpaal in onze samenwerking met PLUS. We hopen dat deze stap in verduurzaming van cacao andere Nederlandse en buitenlandse supermarkten zal inspireren om hetzelfde pad te bewandelen.”

PLUS kiest er al langer bewust voor om huismerkproducten als koffie, thee, chocolade en bananen alleen Fairtrade aan te bieden. Hierdoor draagt PLUS al jaren het hoogste bedrag aan Fairtrade premie af van alle Nederlandse supermarkten. In 2019 droeg PLUS US 139.854 dollar af aan Fairtrade premie voor alleen cacaoverkopen. Met deze premie maakt PLUS impact voor Fairtrade boeren in de cacaoketen. De premie komt ten goede aan bijvoorbeeld de aankoop van vrachtwagens en landbouwmaterialen en de bouw van klaslokalen.