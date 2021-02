Allbirds investeert 2 miljoen dollar in duurzaam leer

Allbirds investeert 2 miljoen dollar in materiaal-innovatief bedrijf Natural Fiber Welding Inc. en introduceert zo ’s werelds duurzaamste alternatief voor leer. Allbirds heeft vanaf het begin op de natuur ingezet. Van zijdezachte stoffen van duurzame eucalyptusvezels tot schoenzolen van suikerriet: het merk is continu op zoek naar manieren om aan te tonen dat een focus op materiaalinnovatie niet alleen beter is voor Allbirds, maar voor iedereen. In de jarenlange zoektocht naar een milieuvriendelijker alternatief voor leer, een van de meest gebruikte materialen in de mode, zet Allbirds nu een belangrijke stap vooruit.

Allbirds investeert 2 miljoen dollar in Natural Fiber Welding en hun Mirum®-technologie en zal Plant Leather – ’s werelds eerste 100% natuurlijke, plantaardige alternatief voor leer – toevoegen aan z’n reeks open source duurzame materialen.

Met maar liefst 40x minder CO2-uitstoot dan leer en 17x minder dan plastic kunstleer is Allbirds’ Plant Leather – gemaakt van plantaardige olie, natuurrubber en andere biologische ingrediënten – het meest duurzame en schaalbare alternatief voor leer.

“Modebedrijven hebben te lang vertrouwd op vervuilende synthetische stoffen en niet-duurzaam leer met meer aandacht voor snelheid en kosten dan het milieu”, zegt Joey Zwillinger, medeoprichter en co-CEO van Allbirds. “Natural Fiber Welding maakt schaalbare, duurzame alternatieven voor leer en dat met de potentie om een baanbrekende CO2-reductie van 98% teweeg te brengen. Ons partnership met NFW en de geplande invoering van Plant Leather op basis van hun technologie is een belangrijke stap in onze missie om aardolie uit de mode-industrie te weren.”

“De afhankelijkheid van de mens van plastic en andere producten op basis van aardolie heeft tot een schaarstementaliteit geleid die noch voor onze levenskwaliteit, noch voor de toekomst van deze planeet duurzaam is. Een nieuw tijdperk, een van overvloed, zal voortvloeien uit de creatie van technologieën op basis van duurzame en regeneratieve methoden”, zegt Luke Haverhals, CEO en oprichter van Natural Fiber Welding. “Bij NFW hebben we technologieën ontwikkeld zoals Mirum die berusten op overvloedige natuurlijke materialen in plaats van aardolie en plastic. We zijn er trots op samen te kunnen werken met een merk dat de verantwoordelijkheid neemt voor het volgende tijdperk. Door de toeleveringsketen en productaankoop onder handen te nemen, blijft Allbirds een voorbeeld stellen voor het elimineren van onze afhankelijkheid van fossiele brandstoffen terwijl het aan klanten de kwaliteit en prestaties blijft bieden die ze verwachten.”

Nu het milieu een onomkeerbaar keerpunt nadert, stelt Allbirds een belangrijk voorbeeld voor de private sector door te investeren in echt schaalbare, groene oplossingen. In plaats van investeringen in duurzaamheid te beschouwen als verzonken kosten heeft Allbirds aangetoond hoe klimaatbewuste bedrijven kunnen floreren wanneer ze samenwerking verkiezen boven concurrentie en zo uiteindelijk de vraag naar groene technologie versneld.

Er is dringend werk aan de winkel en het kan niet alleen worden gedaan. Het bedrijfsleven moet in zijn geheel bereid zijn om te investeren in een groenere toekomst. Nu Allbirds ernaar streeft om een nuluitstoot te realiseren, bewijst het merk dat een duurzame toekomst mogelijk is, maar alleen als alle bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen voor hun milieu-impact.