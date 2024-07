Adviesbureau PA Consulting en PulPac, fabrikant van duurzame verpakkingstechnologie, hebben de gouden prijs in de categorie Duurzame Verpakking gewonnen tijdens de Sustainable Food Awards 2024. De prijs erkent hun innovatieve Dry Molded Fiber-fles, een duurzaam alternatief voor traditionele plastic flessen. Het Baileys Original Irish Cream mini-flesje (80 ml) van Diageo is de eerste commerciële toepassing van deze technologie.

De Dry Molded Fiber-fles is gemaakt van cellulosevezels en kan zorgen voor een aanzienlijke vermindering van plasticgebruik in de verpakkingsindustrie. De technologie is schaalbaar en kosteneffectief, waardoor het een aantrekkelijke optie is voor bedrijven die hun ecologische voetafdruk willen verkleinen.

“We zijn er trots op dat we samen met PulPac de gouden prijs hebben gewonnen in de categorie Sustainable Packaging”, aldus Jamie Stone, Design and Innovation Expert bij PA Consulting. “Het is een sprekend voorbeeld van hoe we innovatie van concept tot tastbaar product realiseren. De Dry Molded Fiber-technologie van PulPac heeft een enorm potentieel: het is niet alleen waterbesparend, energie-efficiënt en recyclebaar, maar ook haalbaar bij commerciële productiesnelheden en schaalgrootte.”

“We zijn trots op deze erkenning voor de Dry Molded Fiber-technologie die we hebben ontwikkeld in samenwerking met PA Consulting,” aldus Sanna Fager, Chief Commercial Officer bij PulPac. “Deze prijs bevestigt dat onze technologie een cruciale rol kan spelen in het verminderen van de milieu-impact van verpakkingen en het stimuleren van een circulaire economie. De Dry Molded Fiber-technologie blinkt uit in kwaliteit, kosten en duurzaamheid en is een gamechanger in de verpakkingsindustrie.”