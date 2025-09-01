Alius, groothandel in duurzame energie- en warmteoplossingen en installateur E2-Energie slaan hun handen in een voor een grootschalig project binnen het nationale programma Zon op Dak van het Rijksvastgoedbedrijf (RVB). In dit project worden circa 200 overheidsgebouwen uitgerust met hoogwaardige zonne-energiesystemen die voldoen aan de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV). Met een totale projectwaarde van 85 miljoen euro betekent dit een stevige impuls voor de verduurzaming van het Rijksvastgoed én een belangrijke stap richting een energiezuiniger Nederland.

E2-Energie treedt op als hoofdaannemer. Alius is niet alleen leverancier van zonnepanelen, omvormers en onderconstructies, maar vervult tevens een adviserende rol. De verantwoordelijkheid ligt zowel bij het ontwerp als de realisatie, waarmee E2-Energie een stap verder gaat dan andere installateurs. De eerste installatie, op Vliegbasis Volkel, is inmiddels succesvol afgerond. “We zijn voorlopers op het gebied van ISV, omdat we verwachten dat deze voorwaarden de komende jaren in Europa flink verscherpt gaan worden,” aldus Erik Brink, eigenaar van E2-Energie.

Ketenverantwoordelijkheid centraal

Wat dit project onderscheidt, is de expliciete aandacht voor maatschappelijk verantwoord inkopen en ketentransparantie. Alius en E2-Energie nemen gezamenlijk de verantwoordelijkheid om mensenrechtenschendingen, zoals dwangarbeid, in de productieketen uit te sluiten. Via een strikt due diligence-proces, leveranciersaudits en de nadruk op uitvoering volgens de Internationale Sociale Voorwaarden (ISV) worden potentiële risico’s geïdentificeerd, beoordeeld en gemitigeerd. “Alius werkt met zowel Europese als Chinese fabrikanten, maar stelt duidelijke eisen aan alle toeleveranciers, waaronder het uitsluiten van dwangarbeid, het hanteren van een gedragscode en het leveren van product-traceerbaarheids-rapportages,” aldus Job Petersen, inkoper bij Alius. “Deze aanpak sluit naadloos aan bij de eisen van het RVB, dat hiermee een voorbeeld stelt voor andere overheidsorganisaties.”

“Onze toeleveranciers, E2-Energie en Alius hebben alles op alles gezet om aan de eisen te voldoen. Van procesaanpassingen tot grondige audits. Dit project is daarmee een voorbeeld van verantwoord samenwerken in de keten en vormt een bekroning op onze jarenlange inzet op duurzaamheid.’’ Aldus Robert Esseling, Business Development & Key Accountmanager bij Alius.

Samenwerking van ruim tien jaar

Alius en E2-Energie werken al meer dan een decennium samen aan duurzame energieprojecten. Met dit Zon Op Dak programma tillen beide partijen hun samenwerking naar een hoger niveau. E2-Energie brengt technische installatiewaarde in, Alius levert componenten die voldoen aan strikte eisen op het gebied van traceerbaarheid, duurzaamheid en ethiek. “Als partner van het Rijksvastgoedbedrijf zijn we er trots op deze belangrijke opdracht uit te voeren. In samenwerking met Alius plaatsen we zonnepanelen die, na ketenonderzoek, aantoonbaar voldoen aan de Internationale Sociale Voorwaarden,” aldus Brink van E2-Energie.

Gefaseerde uitvoering tot 2030

De eerste projecten zijn reeds gestart in 2025. De gefaseerde aanpak zorgt ervoor dat geleerde lessen continu worden toegepast om leveringsbetrouwbaarheid en productkwaliteit te waarborgen. De afronding van het volledige programma staat gepland voor eind 2030.

Foto: Erik Brink van E2 Energie en Robert Esseling van Alius slaan handen ineen voor overheidsgebouwen energieneutraal