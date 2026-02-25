Het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) stelt de eisen van het programma Schoon en Emissieloos Bouwen (SEB) verplicht voor alle bouw- en onderhoudsprojecten. Dat betekent dat bedrijven vanaf nu 30 tot 70 procent van alle werkzaamheden emissieloos moeten uitvoeren.

In 2030 jaar wil het Rijksvastgoedbedrijf (RVB) vrijwel geen dieselmachines meer zien op de bouwplaats. Stapsgewijs werkt het RVB naar dat doel toe. Voor deze overgang naar zero-emissie bouwmaterieel scherpte het RVB in mei 2025 al de aanbestedingseisen aan. Alle bouw- en renovatieprojecten boven de 5,5 miljoen euro moesten voor minimaal 30 procent zonder uitstoot worden uitgevoerd.

Versnellen

Die grens van 5,5 miljoen euro heeft te maken met Europese aanbestedingsregels en kwam er in de praktijk op neer dat – in geld uitgedrukt – meer dan de helft van al het aanbestede werk voor minimaal 30 procent zonder emissies moest worden uitgevoerd. Dat gaat het RVB nu uitbreiden naar al het aanbestede werk. ‘We willen graag versnellen’, zegt Noah Baars die bij het RVB het programma Schoon en Emissieloos Bouwen onder zijn hoede heeft. ‘We hebben in Nederland gezegd dat we de stikstof willen reduceren. Daarvoor moet elke sector, dus ook de bouw, zijn bijdrage leveren. Daarom zetten wij in op emissieloos bouwen. En zero-emissie zorgt niet alleen voor reductie van stikstofuitstoot, maar ook van CO2, fijnstof en geluidsoverlast. Er zijn dus veel voordelen om bouw en onderhoud emissieloos uit te voeren.’

Kosten

Al deze eisen drijven de kosten op. Zero-emissie bouwen is nu namelijk vaak nog prijziger dan bouwen met diesel. De extra kosten vergoedt het RVB met een verhoging van één procent van het bouwbudget. Opdrachtnemers krijgen er maximaal nog één procent bij als al het ingezette bouwmaterieel zero-emissie is. Die extra inzet om 100 procent zero-emissie te behalen, beloont het RVB bovendien met een bonus van 0,1 procent van de inschrijfsom. Na 2028 scherpt het RVB de eisen verder aan. Het RVB wil de markt blijven uitdagen om gezamenlijk de transitie naar nul uitstoot maken. Uiteindelijk moet de bouwplaats in 2030 emissievrij zijn.

Beeld: Jarno Kraayvanger/RVB