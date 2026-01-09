Groothandel Alius ziet een sterke groei in de vraag naar grootzakelijke batterijoplossingen onder bedrijven en ondernemers. Deze groei biedt Alius, gespecialiseerd in duurzame energie- en warmteoplossingen, een stevig fundament voor het blijvend ondersteunen van ondernemers bij de volgende stap in de energietransitie.

Terugblik 2025: flinke groei in verkoop

Uit de (voorlopige) jaarcijfers (tot en met november 2025) van Alius blijkt een flinke groei in de verkoop van zakelijke batterijoplossingen. In de eerste drie kwartalen werd in totaal circa 3 mWh geïnstalleerd. In het vierde kwartaal alleen al kwam daar nog eens 1 mWh bij. Wanneer je dat gemiddelde van de eerdere kwartalen naast Q4 legt, betekent dit een stijging van 400 procent. Die sprong laat zien hoe snel bedrijven steeds vaker concreet werk maken van energiezekerheid en oplossingen zoeken voor netcongestie.

Verwachting 2026: verzesvoudiging geïnstalleerd vermogen

Voor 2026 verwacht Alius dat de markt voor grootzakelijke batterijoplossingen naar een nieuw niveau stijgt, met een prognose richting 40 mWh geïnstalleerd vermogen. Een vertienvoudiging ten opzichte van 2025. Ondernemers zien batterijopslag niet langer als nichetoepassing, maar als een basisvoorziening om bedrijfscontinuïteit te waarborgen en toekomstbestendig te blijven ondernemen.

Grootzakelijke batterijen populair in vele sectoren

De bedrijven en ondernemers die batterijen afnemen bij Alius zijn verspreid over heel diverse sectoren. Van boerenbedrijven tot hotels, tuincentra, maakbedrijven en een viskwekerij. Deze diversiteit laat zien dat batterijopslag niet gebonden is aan één type bedrijf, maar breed toepasbaar is voor ondernemers die hun energiestromen willen optimaliseren. De meeste aanvragen kwamen uit Zuid-Nederland. Vanwege de vestigingsplaats in het zuiden van ons land heeft Alius daar veel partners.

Continuïteit bedrijfsvoering als belangrijke reden

Klanten noemen netcongestie als een belangrijke reden om te investeren in batterijopslag. Daarnaast speelt het veiligstellen van de continuïteit in de bedrijfsvoering een grote rol: ondernemers willen voorbereid zijn op mogelijke toekomstige beperkingen op het net. Ook de wens om de zelfconsumptie van duurzame energie te verhogen en daarmee onafhankelijker te worden van het net, weegt voor veel bedrijven mee.

Onafhankelijk adviseur en partner

Een recent klantonderzoek wijst uit dat klanten Alius in haar rol van onafhankelijke adviseur en partner hoog waarderen. Jaap Leeflang, adviseur industriële energietransitie van Alius: “Er is een grote behoefte aan eerlijk en onafhankelijk advies voor bedrijven. Hiermee zorgen we voor zekerheid en duurzaamheid in de bedrijfsvoering. Wij identificeren de wensen en kansen van een bedrijf en ontzorgen de ondernemer in het traject naar realisatie.”