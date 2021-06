ALDI verkoopt nieuwe chocolade, verantwoord ingekocht via Tony’s Open Chain

ALDI is de eerste discounter die zich aansluit bij Tony’s Open Chain, een initiatief van het Nederlandse chocoladebedrijf Tony’s Chocolonely. Onder het eigen merk Choceur biedt ALDI drie verschillende CHOCO CHANGER chocoladerepen aan, die voor 100 procent op verantwoorde wijze zijn geproduceerd en de cacaoboeren in staat stellen een leefbaar inkomen te verdienen. ALDI pioniert hiermee een wereldwijde verandering in de toeleveringsketen van cacao. Vanaf maandag 14 juni is de duurzame chocolade in de drie varianten “Hazelnoot”, “70 % Pure Chocolade” en “Gezouten Karamel” voor een prijs van € 1,79 in alle ALDI-filialen in Nederland verkrijgbaar.

ALDI breidt het assortiment duurzame chocolade uit met de Fairtrade-gecertificeerde Choceur CHOCO CHANGER. De discounter neemt deel aan Tony’s Open Chain om de heersende normen in de cacao-industrie te veranderen. Het gezamenlijke doel is om actief een einde te maken aan armoede, moderne slavernij, illegale kinderarbeid en ontbossing om zo een nieuwe standaard voor de cacao-industrie te creëren. Met vijf samenwerkingsprincipes gaat Tony’s Open Chain verder dan de eisen van de bestaande certificeringen. “We zijn er trots op dat we als missiebondgenoot in Tony’s Open Chain positieve verandering stimuleren en onze klanten verantwoorde chocolade aanbieden. Zo helpen we mensenrechten en de natuur in de cacaoketen te respecteren en klanten bewuster te maken”, zegt Erna van der Wal, Director Corporate Responsibility & Quality Assurance bij ALDI in Nederland. Ook Paul Schoenmakers, Head of Impact bij Tony’s Chocolonely, is blij met de samenwerking: “Ik ben er trots op ALDI te mogen verwelkomen als nieuwe bondgenoot binnen Tony’s Open Chain. Samen kunnen we onze invloed in de industrie vergroten en de norm veranderen. Het bewijst dat het Open Chain model werkt en dat we klaar zijn om op te schalen”.

De cacaobonen die gebruikt worden voor de Choceur CHOCO CHANGER zijn afkomstig van coöperaties in Ivoorkust en Ghana. Voor de verantwoorde productie van de nieuwe chocolade past de discounter de vijf samenwerkingsprincipes van Tony’s Open Chain toe:

Traceerbare bonen: Alle cacaobonen zijn volledig traceerbaar en ALDI koopt ze rechtstreeks van de boerencoöperaties via Tony’s Open Chain. Dit betekent dat het volledig transparant is waar en onder welke omstandigheden de bonen worden geteeld.

ALDI promoot duurzame cacaoteelt

In 2020 bevatte bijna 100 procent van de cacao-houdende producten bij ALDI gecertificeerde cacao volgens de biologische, UTZ/Rainforest Alliance of Fairtrade (Cocoa Programme)-normen. Als lid van het Sustainable Cocoa Forum en via verschillende projecten in teeltgebieden steunt ALDI kleine boeren om direct ter plaatse invloed te kunnen uitoefenen op duurzame productie.