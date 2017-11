ALDI en AGF-telers verlagen milieu-impact

Aldi zet zich samen met haar Nederlandse AGF-telers in om de impact van de teelt op het milieu terug te dringen. Het streven is om de aardappelen, groenten en fruit van Nederlandse bodem uiterlijk eind 2019 te voorzien van Milieukeur. Afgelopen periode voerde Aldi hiervoor constructieve gesprekken met leveranciers en telers. Ook brancheorganisatie GroentenFruit Huis en Stichting Milieukeur zijn nauw betrokken. Komend jaar worden workshops georganiseerd om telers te begeleiden.

Brancheorganisatie GroentenFruit Huis heeft waardering voor de werkwijze van Aldi. Directeur voedselveiligheid & ketenborging Peter Verbaas: “Het is erg goed dat Aldi deze volgende belangrijke verduurzamingsstap zet en daarbij rekening houdt met de lopende inspanningen en benodigde doorlooptijd van de Nederlandse teelt.”

Het verduurzamen van de AGF-teelt past binnen het duurzaamheidsbeleid van Aldi. Eline Poels, manager Corporate Responsibility: “Wij willen onze impact op klimaat en milieu verkleinen. Het certificeren van Nederlandse aardappelen, groenten en fruit volgens Milieukeur is een belangrijke stap voorwaarts. Daarnaast gaan wij onverminderd door met het uitbreiden van ons aanbod aan biologische AGF-producten.”

Certificering volgens Milieukeur

Gijs Dröge, directeur van Stichting Milieukeur (SMK), is enthousiast over de plannen van Aldi en haar AGF-telers: “Deze stap geeft een extra impuls aan de verduurzaming van teelten.” SMK voert al langere tijd sectorbreed intensief overleg over aanpassing van het huidige certificatieschema. “Doel is een verbeterde werkbaarheid, de mogelijkheid tot internationale verbreding en verlaging van kosten. Het ambitieniveau, de bovenwettelijke eisen, het onafhankelijk beheer en de borging blijven uiteraard gehandhaafd”, aldus Dröge.

Verduurzaming assortiment

Aldi zette het afgelopen jaar grote stappen in het verduurzamen van het assortiment. Toch liggen er volgens Poels nog uitdagingen: “We hebben al veel bereikt, maar we zijn er nog niet. De komende periode introduceren wij nieuw inkoopbeleid voor de categorieën hout, papier en karton, katoen, soja, vis en thee.”