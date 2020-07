ALDI betrekt leveranciers bij klimaatdoelstellingen

🤩 Een toffe middag voor de kids van @zomercampus010! ☀️ Met een unieke zomerherinnering terug de klas in! 💪⚫🔴 #samensterk #mvo #e4a twitter.com/excelsiorrdam/…

Voetbal en #MVO. De Marokkaanse gemeenschap in Den Bosch houdt komende vrijdag het traditionele ochtendgebed voor het Offerfeest op het terrein van voetbalclub BVV in Den Bosch. In verband met corona veiligheid. Inmiddels al meer dan 1000 aanmeldingen. tinyurl.com/y2n8c2cl

MATCH! Scholen aan Zee stelde vorige maand meerdere stoelen beschikbaar. Een deel daarvan ging naar Fotoclub Kunstzin, die daar enorm blij mee zijn! #match #stoelen #tweedeleven #mvo #helderseuitdaging #dichtbij #verbindend #daadkrachtig pic.twitter.com/HerWENAXmq

Een moeder heeft onlangs met haar dochter hun eigen woning gekregen. Alleen misten er nog zoveel spullen. Nu had ze een mooie tweedehands kast gezien, maar hoe kreeg zij deze thuis zonder eigen vervoer? Hoe super is het dat Outdoor Toys Krimpen dit dezelfde week nog ophaalt! #mvo pic.twitter.com/EqKktOGk5P

Het hergebruik van materialen heeft een belangrijke plek op onze duurzaamheidsagenda. Daarom reviseert de afdeling Herinzet componenten uit onze netten. En dat levert een hoop op! Lees meer in het interview met Geert Bukkems. #mvo #circulair enexisgroep.nl/over-ons/mvo/v…

Meer dan het lezen waard. Sekem uit Egypte brengt #MVO en #duurzaamondernemen naar een heel nieuw level. Het artikel is oud maar treffend, de werkwijze is en blijft buitengewoon vernieuwend. Mooi dat @TriodosNL en @OikocreditNL dit bedrijf financieren. valentemike.blogspot.com/2011…

How Customers were Over Toilet Tissue and Lysol 🤭 #MVO twitter.com/alpha_taurus_/…

@atlleader27 Yea..start improving a Skill....or if Ur Major is Demanding, Trust...U myt not Have any Free time. i was Apart of Many Orgs..so my time was Dividing Between them. Also, Just CHILL.. There’s nothing wrong with #MeTime #MVO

Nu we in grote getale thuiswerken dragen we bij aan een duurzaam Nederland. Schaf nu ook eens een gerefurbished computer of laptop aan. Economisch afgeschreven is nog niet technisch afgeschreven. Copiatek heeft u graag als relatie. Het roer moet om. #mvo…lnkd.in/dRCx_Cu

Samenwerken loont mede door uw donaties van afgeschreven ICT. #nonprofit #mvo #duurzaam #sociaalondernemen lnkd.in/edD6mYa

Zet jouw thermostaat een paar graden lager in de zomermaanden. Zo voorkom je dat de verwarming 's ochtends aanspringt. En vervolgens een paar uur later de airco aanzetten om te koelen :(. #energiebesparen #energie #MVO #duurzaamondernemen pic.twitter.com/tFrlyc3zKo

#hetnieuwenormaal, #socialresponsibility is ook #mvo en #goededoelen blijven steunen!! Denk bv eens aan de #hgf; Schoon drinkwater, #medische zorg en #scholing voor de #ghanese jeugd. #ikwilmeedoen! pic.twitter.com/lmnYeDxFay

Nederlandse Uitdaging en Copiatek hebben dankzij uw ICT donaties landelijk honderden lokale maatschappelijke organisaties geholpen waarvoor dank. Mogen wij ook de komende jaren rekenen op uw steun. #samenwerkenloont #mvo #stichting #vereniging #nonprofit…lnkd.in/ef7d5Jh

Via een fonds mag een gezin op vakantie, alleen is er één probleem. Het vervoer. Want hoe gaan ze op plek van bestemming komen als ze zelf geen vervoer hebben? Met grote dank aan @autohaagzeeuw heeft het gezin van een heerlijke week vakantie genoten. Bedantk! #mvo #gevenmaaktrijk pic.twitter.com/Rx9VVZB8t8

Copiatek bedankt IMATECH | | ELECTRICALS FOR MARINE & OFFSHORE voor hun donatie van afgeschreven ICT. #mvo #duurzaam #hergebruik #circulair #samensterk lnkd.in/eKgcwir

Een mooie aansluiting bij onze visie. Vanaf heden ben ik met Projecthuizen aangesloten bij @HappyPlanetProf Happy Planet Proffesionals. Een organisatie van maatschappelijk bewuste proffesionals. Een mooi netwerk. #sdg #mvo #samenwerken #impact happyplanetprofessionals.nl

Kritische evaluatie IMVO-convenanten: hoog tijd voor #MVO-wetgeving! #Fairtrade sluit zich hier volledig bij aan, en geeft aan dat de mogelijke impact van deze wetgeving valt of staat met de uitwerking ervan. fairtradenederland.nl/nieuws/…

@MichelvanG @adformatie @Moyo29 Interessant, Michel. Ook over affaire #Derksen en @veronicainside. De gedachte van @Moyo29 hierover past bij #MVO door bedrijven. En richting ‘cancelcritici’: heeft niets te maken met beperking #VVMU. Er is geen plicht voor bedrijven om te adverteren op een bepaald medium. pic.twitter.com/dVWAGm8UUZ

Is Carbon is the new Calorie? If #netzero is a healthy BMI then what is your weight? Have you seen our latest workout scheme? #OurClimateJourney #MVO #carbonfootprint