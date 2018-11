Albron introduceert radicaal duurzaam & circulair cateringconcept

Begin dit jaar stuurde ABN AMRO, ondersteund door Smaackmakers, een oproep aan cateraars en producenten waarbij ze aangaf samenwerkingspartners te zoeken voor een pilot met een ‘Radicaal duurzaam & circulair cateringconcept’ voor het vernieuwde kantoor in Amersfoort. Voor Albron een geweldige uitdaging rond thema’s die er toe doen en een uitgelezen kans om de lessen die ze dagelijks leert in haar circulaire horecaconcept The Green House, dat in april 2018 opende in Utrecht, toe te passen in de wereld van bedrijfscatering.

“Voor ons is duurzaamheid een belangrijk onderdeel van onze strategie. Zo spreken onze hypotheekadviseurs dagelijks met onze klanten over het verduurzamen van hun woning. Om ook zelf bij te dragen wilden we onze medewerkers een duurzaam cateringconcept aanbieden. Waarbij uitgangspunt was dat het bijdraagt aan vitaliteit, betaalbaar en uiteraard lekker is. Met het cateringconcept Greenfields van Albron voor onze locatie in Amersfoort is dat gelukt. En hebben we meteen ook samen met Facility Management een proeftuin gecreëerd voor toekomstbestendige catering voor onze kantoren. Daar zijn we trots op.” aldus Claire Dumas, Directeur Hypotheken bij ABN AMRO.

Circulariteit vertaald naar catering

Albron heeft deze vraag, in nauwe samenwerking met ABN AMRO en Smaackmakers – versnellers van verduurzaming van catering – vertaald naar het concept Greenfields. Een dynamisch, innovatief cateringconcept met een positieve ecologische én sociale impact over de volledige keten. Met minimaal beslag op de planeet en maximale bijdrage aan productieve en geïnspireerde medewerkers.

Circulair, duurzaam, gezond en betaalbaar als uitgangspunt

Mark Hartmans, Manager marketing & business development bij Albron: “volgens ons moet circulair cateren vooral gericht zijn op het optimaal gebruiken van de ingrediënten die worden verbruikt en op het beperken van de negatieve effecten van het proces van productie, transport, opslag, verkoop en afval. Maar bovenal moet het gaan over met heerlijk eten & drinken medewerkers inspireren en meenemen in het circulaire gedachtegoed.”

Greenfields is plantbased, wat inhoudt dat groente en fruit in het assortiment de hoofdrol spelen en dat er in het restaurant dus geen vlees en vis wordt aangeboden. Medewerkers van ABN AMRO kunnen iedere dag voor een vast bedrag van € 3,35 een keuze maken uit het assortiment met salades, soepen, in de steenoven gebakken brood, humus, tapenades, warme gerechten, yoghurt, smoothies en limonades. Alle gerechten zijn vers en huisgemaakt en er wordt zoveel mogelijk gekookt met onbewerkte seizoensproducten met hoge voedingswaarden. Er worden nagenoeg geen disposables gebruikt en het assortiment is PET free. Verder is binnen het concept plek voor mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt. De keuken is energiezuinig en er is veel aandacht voor het terugdringen van voedselverspilling en het reduceren van transportbewegingen.

Natascha Kooiman, initiatiefnemer Smaackmakers: “Catering biedt een enorme kans om mensen gezond en duurzaam te laten eten én positieve impact te maken. Met het groei-impact-model dat we samen met Albron hebben opgesteld voor ABN AMRO, maken we doelstellingen rond o.a. lokaal, seizoen, verpakkingen, gezondheid, voedselverspilling en de eiwittransitie concreet. Dat is een behoorlijke innovatie in een wereld waarin normaal keurmerken leidend zijn als graadmeter voor duurzaamheid. Deze aanpak zorgt voor verregaande positieve impact die we ook nog eens kunnen meten!”