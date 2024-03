Vandaag heropent ING haar verbouwde bankkantoor aan de Coolsingel in Rotterdam. De verbouwing is circulair aangepakt, waarbij zo veel mogelijk gebruik is gemaakt van materialen uit het oude kantoor en andere gerecyclede materialen. Door deze circulaire aanpak is de CO2-voetafdruk van de verbouwing met 64% verminderd.

Financieel advies op maat

In het vernieuwde ING Huis kunnen klanten terecht voor financieel advies op maat, zoals hulp bij het aanvragen van een hypotheek of vermogensadvies, maar ook voor ondersteuning bij online bankieren. Ellen Jacobse- de Groot, Lead Business Development Kantoren & Servicepunten: “Ruim 5,9 miljoen klanten regelen hun bankzaken online, maar als het gaat om financieel inzicht en advies dan is persoonlijk contact nog steeds heel belangrijk. Dit doen we steeds vaker digitaal; waar en wanneer de klant dat wenst, maar voor persoonlijk contact kunnen ING-klanten ook terecht bij het ING Huis. We kijken er naar uit om onze klanten persoonlijk te ontvangen in dit prachtige kantoor dat ook door de circulaire inrichting inspireert tot gesprekken over duurzame vooruitgang.”

Vernieuwde kantoor is duurzaam verbouwd

Het vernieuwde bankkantoor is op een duurzame manier verbouwd, met een sterke focus op circulair bouwen. Dit betekent dat er zoveel mogelijk is gebruikgemaakt van gerecyclede materialen. Zo zijn tapijten, plafondplaten en vloeren opnieuw gebruikt. Bovendien is de vloer van het ING Huis samengesteld uit gerecycled plastic afkomstig uit de Maas, waarbij kantoormedewerkers hebben bijgedragen aan het verzamelen van dit plastic.

Dankzij deze circulaire aanpak is de CO2-voetafdruk van de verbouwing aanzienlijk verlaagd ten opzichte van een traditionele verbouwing zonder circulaire aanpak. Door het circulair bouwen is de CO2-voetafdruk van de verbouwing met 64% is verminderd. Verder heeft het ING Huis een Building Circularity Index (BCI) score gekregen van 69%. Dit is een maatstaf voor de circulariteit en duurzaamheid van een verbouwing. Deze score is gebaseerd op de milieu-impact van alle gebruikte bouwmaterialen en -producten. De maximaal haalbare score ligt volgens externe experts tussen de 75% en 80%.

Het kantoor is 6 dagen per week open en werkt op afspraak.