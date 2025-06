Afgelopen november kondigde Albron de succesvolle afronding van de overname van branchegenoot Hutten aan. Inmiddels is het harmonisatieprogramma ‘Samen meer impact’ in volle gang. Vandaag wordt met trots de nieuwe naam van de moederorganisatie onthuld: Hai – Hutten Albron Impactmakers. De naam laat zien dat beide bedrijven op een gelijkwaardige manier samenwerken, met één gedeelde ambitie: samen meer maatschappelijke impact maken.

Samen meer impact

In een zeer competitieve markt is de overname van Hutten door Albron een logische stap om het marktaandeel te vergroten. Dit alles met als doel om zo veel mogelijk gasten te bereiken en zo meer maatschappelijke impact te maken. Jan Willem Hilbron, CEO van Hai: “Beide organisaties ondernemen vanuit hun oorsprong met een sociale missie. Door het samengaan zijn we in aantal locaties de grootste foodserviceorganisatie van Nederland. Ik zeg ook wel eens: de grootste impactorganisatie van Nederland. Want de helft van wat we verdienen gaat naar onze eigenaar, een stichting. Dat investeren we vervolgens weer in de maatschappij.”

Het beste van twee werelden

Het karakter van Albron en Hutten is verschillend en vult elkaar goed aan. Albron is organisatorisch sterk, werkt slim en is goed in exploitatie van concepten en merken in de horeca- en leisurebranche. Hutten staat bekend om haar unieke, kwalitatieve en creatieve invulling van catering. Jan Willem Hilbron: “Juist dit verschil maakt de combinatie zo sterk. Beide merken zijn zó belangrijk voor het geheel van de organisatie, dat we ze als losse merken in de markt houden. Met de nieuwe naam Hai erboven als overkoepelende organisatie. Een naam waarin beide organisaties zich herkennen en waarmee we vooruit kunnen.”

Hetzelfde en toch uniek

Albron en Hutten blijven als losse merken actief in de cateringmarkt. Daarbij is het uitgangspunt dat het maximaal onderscheidende merken blijven, met ieder hun eigen identiteit. Tegelijkertijd wordt er op de achtergrond volop samengewerkt, bijvoorbeeld op het gebied van systemen, inkoop en productie. Mark Hartmans, CSO van Hai, noemt een voorbeeld: “Hutten beschikt over een geweldig culinair centrum, met onder andere De Verspillingsfabriek en De Zorgbakkerij, waar we veel producten zelf ontwikkelen. Dat werkt nu voor het totaal van de organisatie.”

Niet alleen Albron en Hutten blijven dus bestaan als merk, maar ook de sociale en duurzame merken en concepten die daarbij horen. Denk aan Brownies&downieS, Smaakchef, Sign Language Coffee Bar, Coffeecompany en De Buurtboer. “Dat zijn echt onze parels”, zegt Mark Hartmans. “Stuk voor stuk initiatieven met een sterk eigen verhaal, die onder het dak van Hai samen nog meer kunnen betekenen.”

Foto: Lancering van Hai bij het bedrijfsfeest in het Philips Stadion gisteren.