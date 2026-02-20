New Energy Systems en BNP Paribas Leasing Solutions kondigen een strategische samenwerking aan om duurzame-energie-installaties circulair beschikbaar te maken voor bedrijven. Via leasing krijgen bedrijven direct toegang tot hoogwaardige technologie voor verduurzaming, zonder grote investeringen vooraf. De apparatuur blijft eigendom van de leasemaatschappij en wordt na gebruik teruggenomen voor hergebruik of recycling.

Met meer dan vijftien jaar ervaring in het ontwerpen en realiseren van complexe energieprojecten voor de zakelijke markt, is New Energy Systems uitgegroeid tot een betrouwbare partner voor organisaties die hun energiehuishouding toekomstbestendig willen inrichten. Als multidisciplinair installateur die integrale energieoplossingen realiseert heeft New Energy Systems vijf complementaire specialismen: zonne-energie, energieopslag, laadinfrastructuur, warmte- en koelsystemen en slimme energiemanagementsystemen (EMS). Samen vormen deze technologieën een totaaloplossing voor bedrijven die hun energieverbruik willen verduurzamen, optimaliseren en onafhankelijker willen worden van het net.

Dankzij de samenwerking met BNP Paribas Leasing Solutions, Europees marktleider in professionele leaseoplossingen, krijgen meer organisaties toegang tot deze technologieën. Voordelen zijn gespreide kosten, behoud van liquiditeit, voorspelbare uitgaven en snelle toegang tot de nieuwste technologie. Klanten profiteren van een one-stop-shop aanpak: installatie, financiering en service via één aanspreekpunt.

De apparatuur wordt na afloop van de leaseperiode hergebruikt, gerefurbisht of gerecycled. Daarmee sluit de samenwerking naadloos aan bij de gezamenlijke ambitie van beide partijen om duurzame technologie breder beschikbaar te maken en grondstoffen in de keten te behouden.

“Onze installaties zijn ontworpen voor een lange levensduur en maximale energie-efficiëntie. We merken dat veel bedrijven willen verduurzamen, maar aarzelen door de investering vooraf. Door deze samenwerking zijn onze installaties nu ook beschikbaar via leasing, waarmee we niet alleen de inzetbaarheid van onze technologie verlengen, maar we oplossingen in duurzame energie ook toegankelijker maken voor meer bedrijven,” aldus Peter Debije, Commercieel Directeur, New Energy Systems.

“Deze samenwerking met New Energy Systems is een mooi voorbeeld van hoe circulaire financiering in de praktijk werkt. We maken gebruik mogelijk op een manier die zowel economisch als ecologisch duurzaam is. Zo versnellen we samen de overgang naar een circulaire en klimaatneutrale economie,” zegt Henny Slotboom, Sales Director Office Solutions & Greentech, BNP Paribas Leasing Solutions.

