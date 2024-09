Albert Heijn is marktleider in biologisch assortiment en wil deze groei doorzetten. Daarom zet de supermarkt in op een omzetaandeel van 10% voor aardappelen, groente en fruit (AGF) in 2026. Dat is een groei van 25% ten opzichte van 2023. De supermarkt heeft het grootste biologische assortiment van reguliere supermarkten en zet vol in op verdere ontwikkeling. Zo wordt het voor de consument nog gemakkelijker en voordeliger gemaakt om voor lekkere biologische producten te kiezen.

Grootste aanbod

25 jaar geleden startte Albert Heijn als eerste supermarkt met het aanbieden van biologische eigenmerkproducten. Sindsdien heeft Albert Heijn structureel gewerkt aan de groei van het biologisch aanbod. Inmiddels wordt ongeveer de helft van alle biologische producten in supermarkten verkocht bij Albert Heijn. De supermarkt breidt het biologisch assortiment voortdurend uit in samenwerking met partners, leveranciers en onze biologische boeren en telers. Voor alle dagelijkse boodschappen biedt Albert Heijn een biologisch alternatief en voor een groeiend aantal producten wordt enkel de biologische variant verkocht.

Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn: ”Naast een ruim aanbod van biologische producten, willen we vanuit onze missie om ‘Samen beter eten bereikbaar te maken. Voor iedereen.’ de keuze voor biologisch nog makkelijker en voordeliger maken. Zo stimuleren en inspireren we onze klanten om lekker te koken met biologische producten. Hiermee zorgen we voor een flinke groei in de consumptie van biologische producten en biologische landbouw.”

“Het is mooi om te zien dat het aandeel biologisch in de reguliere supermarkten zo groeit, ik ben dan ook enthousiast over de ambities van Albert Heijn en de manier waarop ze Bio toegankelijk maken voor een brede doelgroep.” aldus Jean-Paul Lindeboom, directeur Bionext.

Inspiratie en voordeel biologisch

Albert Heijn introduceert als eerste supermarkt biologische verspakketten, onder meer AH Biologisch Uiensoep, AH Biologisch Traybake pompoen. Alle pakketten bevatten meer dan 200 gram groente per persoon. Om klanten verder te inspireren verschijnt deze week ook het digitale magazine ‘Alles over biologisch’. Hierin vinden klanten verhalen van biologische boeren, leuke bio-weetjes en lekkere recepten. Klanten met Mijn Albert Heijn Premium krijgen 10% korting op biologisch. Meer dan de helft van de premium klanten koopt elke week biologisch, ook kopen zij 26% meer biologische producten dan daarvoor.

Beter voor Natuur & Boer

Naast biologisch werkt Albert Heijn continu samen met alle partners in de versketens aan verdere verduurzaming. Zoals bijvoorbeeld binnen het Beter voor Natuur & Boer programma, daarbij werkt Albert Heijn samen met 1.200 vaste boeren en telers. Samen wordt geïnvesteerd in smaak, kwaliteit, innovatie, dierenwelzijn, klimaat en biodiversiteit, vaak al generaties lang.