Supermarktketen Albert Heijn en Tony’s Chocolonely verlengen de huidige Open Chain-samenwerking rondom Delicata-chocolade met nog eens vijf jaar, om samen meer impact te kunnen maken op cacaoplantages in West-Afrika. Albert Heijn was met Delicata in 2019 de eerste partij die de verantwoordelijkheid nam voor de verduurzaming van zijn cacaoketen en zich aansloot bij Tony’s Open Chain, een open source initiatief, waarmee andere chocolademakers Tony’s manier van werken kunnen overnemen en hun cacao op een duurzame en eerlijke manier kunnen inkopen. Om de samenwerking en verlenging te vieren liggen de komende weken drie exclusieve Tony’s repen in nieuwe smaken in de schappen van Albert Heijn.

Resultaten: meer boeren, meer bonen en meer extra premie die daarvoor is betaald

In drie jaar tijd heeft Tony’s samen met haar missiepartners meer dan 26 miljoen kilo aan traceerbare cacaobonen ingekocht via de Open Chain.

Hierdoor is sinds 2019 het aantal samenwerkingen met boeren fors vergroot. In 2019 werd er gewerkt met ongeveer 6600 boeren, in 2021 waren dat er bijna 9000.

Dankzij de samenwerking met Delicata is het aantal traceerbare bonen dat zij hebben ingekocht bijna verdubbeld, van 1,5 miljoen kilo in 2018 naar 2,7 miljoen kilo in 2021. Bij Tony’s nam dit toe van 5,5 miljoen kilo naar 8,6 miljoen kilo traceerbare bonen.

Concreet betekent dit dat bijna 9000 boeren meer dan 13,5 miljoen euro aan extra premie hebben ontvangen.

Bedrijven die zich bij Open chain aansluiten, kopen hun cacao in volgens Tony’s vijf samenwerkingsprincipes voor slaafvrije cacao. Dat betekent onder andere dat er gebruik wordt gemaakt van volledig traceerbare bonen waarbij we precies weten bij welke coöperaties uit Ghana en Ivoorkust ze vandaan komen. Aangesloten cacaoboeren krijgen bovendien voor de lange termijn een hogere prijs betaald en worden geholpen met het verhogen van hun productiviteit, om zo een leefbaar inkomen te kunnen verdienen. Ook zijn alle huishoudens van cacaoboeren waarmee wordt samengewerkt, aangesloten op CLMRS (Child Labour Monitoring Remediation System). Dit betekent dat we actief illegale kinderarbeid opsporen en oplossen. Hierdoor weten we ook onder welke omstandigheden de bonen worden geproduceerd. De chocolade wordt tenslotte gemaakt via een aparte productielijn met een aparte chocoladetank bij Barry Callebaut, ‘s werelds grootste chocoladefabrikant ter wereld. Dit garandeert dat Open Chain-cacaobonen gescheiden en gesegregeerd worden verwerkt en volledig traceerbaar blijven. De verlenging van de samenwerking betekent dat Albert Heijn voor zijn Delicata-chocolade ook de komende vijf jaar hun cacao via Open Chain inkoopt.

Albert Heijn: verder dan keurmerken

Albert Heijn was de eerste keten die chocolade in 2016 volledig gecertificeerd wist te verkopen. In 2019 werd de supermarktketen met chocolademerk Delicata de eerste missiebondgenoot die werd aangesloten op Tony’s Open Chain. Henk van Harn, Directeur Merchandising & Sourcing bij Albert Heijn: ‘’Bij Albert Heijn gaan we ‘beyond certification’: alleen een keurmerk is niet genoeg. Door de samenwerking met Tony’s te verlengen willen we het goede voorbeeld geven en vooruitlopen op de huidige toenemende eisen van ketenverantwoordelijkheid en het betalen van een eerlijke prijs richting de cacaoboer.’’

Joke Aerts, Open Chain Lead bij Tony’s: ‘’Illegale kinderarbeid, moderne slavernij en ontbossing zijn helaas nog steeds onlosmakelijk verbonden met de chocolade-industrie. Als Tony’s willen we dit veranderen en 100% slaafvrije chocolade de norm maken wereldwijd. Maar we kunnen de chocolade-industrie als Tony’s niet veranderen, dat kunnen we alleen door samen te werken. Daarom hebben we in 2018 onze manier van werken open source beschikbaar gesteld aan andere chocolademakers, zoals Albert Heijn. Het is fantastisch dat zij zich al vanaf moment één heeft aangesloten als Open Chain partner. Deze verlenging betekent dat we ook de komende vijf jaar een positief verschil kunnen blijven maken in de chocolade-industrie. We nodigen andere chocolademakers uit dit voorbeeld te volgen. Misstanden in de cacao-industrie kunnen namelijk alleen opgelost worden als bedrijven bereid zijn verder te gaan dan certificering en net als Tony’s een hogere prijs betalen dan de certificeringspremie. Want armoede is nog altijd de belangrijkste oorzaak van deze misstanden.”

Drie jaar samenwerking, drie nieuwe smaken

Vanaf nu liggen er drie exclusieve repen smaken bij Albert Heijn in de schappen liggen om de driejarige samenwerking en de verlenging ervan te vieren. De repen hebben de volgende smaken: