Albert Heijn opent nieuwe, ultramoderne koffiebranderij met lagere klimaatvoetafdruk

Albert Heijn brandt al 125 jaar – als enige Nederlandse retailer – koffie in een eigen koffiebranderij. Op donderdag 1 oktober, de internationale dag van de koffie, zet Albert Heijn een nieuwe stap in haar koffie-expertise en opent de supermarktketen een gloednieuwe, hypermoderne koffiebranderij in Zaandam. De nieuwe branderij is de kroon op 125 jaar koffiegeschiedenis binnen Albert Heijn. De investering in de nieuwe branderij is een investering in smaak, kwaliteit en duurzaamheid. De nieuwe branderij draagt bij om de klimaatvoetafdruk te verkleinen. Deze nieuwe branderij zorgt voor 14% minder energieverbruik en 13% minder CO2-uitstoot. Ook wordt de uitstoot van fijnstof met 99% gereduceerd en maakt de branderij gebruik van 100% groene stroom. Onder andere via de 1.500 zonnepanelen op het dak van de branderij.

“Deze branderij is een van de modernste koffiebranderijen van dit moment“, aldus Marit van Egmond, CEO Albert Heijn. “Koffie is een ontzettend belangrijk product in Nederland. Gemiddeld drinkt de Nederlander tussen de 3 en 5 koppen koffie per dag. Met onze nieuwe innovatieve branderij kunnen we de uitstekende smaak en de kwaliteit van onze Perla-koffie nog verder verbeteren en beter tot z’n recht laten komen. Zodat onze klanten kunnen genieten van de lekkerste koffie.”

Koffie-expert

Als enige retailer met een eigen koffiebranderij is Albert Heijn dé koffie-expert. Koffie is een puur natuurlijk product, waarbij de smaak van veel factoren afhankelijk is. Het land waar de koffie vandaan komt, de ligging van de plantage, de soort boon, de manier van oogsten van branden en uiteindelijk hoe de koffie bereid wordt, zijn allemaal van invloed op de smaak. De Albert Heijn-koffie-experts gaan de hele wereld over, op zoek naar de ‘pareltjes’ aan smaken en melanges. Alleen de meest bijzondere nemen ze mee naar huis.

Alle Albert Heijn-koffiebonen zijn UTZ Certified, daarnaast wordt er ook Fairtrade en biologische koffie gebrand. Zo zijn de klanten van Albert Heijn verzekerd van lekkere én eerlijke koffie.

Koffiegeschiedenis

Eind 1895 startte oprichter Albert Heijn in het washok achter zijn winkel in Oostzaan zijn eerste koffiebranderijtje. Dit heeft uiteindelijk geleid tot de ultramoderne koffiebranderij van vandaag de dag die koffie brandt voor Albert Heijn in Nederland en België en klanten in heel Europa. Het huismerk Perla (afgeleid van het Spaans: Perla de Columbia, ofwel: de parel van Colombia) is een begrip in Nederland. In een speciaal ontwikkelde expositie op de website van de stichting ‘Albert Heijn erfgoed’ is de complete koffiegeschiedenis van Albert Heijn te zien. Het jaarlijkse BOON magazine biedt een special over 125 jaar koffie bij Albert Heijn.

Feiten en cijfers