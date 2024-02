Albert Heijns doelstelling is 45% minder CO2e uitstoot in de keten van land tot klant en voor 2050 is deze doelstelling netto-nul (t.o.v. 2018). Om dit te bereiken zet Albert Heijn verschillende stappen. Zo liggen er vanaf vandaag kroonloze ananassen in het schap. Albert Heijn is de eerste Nederlandse supermarkt die ananassen op deze manier verkoopt. Door het verwijderen van de kroon passen er meer ananassen in een zeecontainer en wordt CO2-uitstoot gereduceerd. Bovendien wordt een deel van de kronen herplant waar weer een nieuwe ananas uitgroeit.

De kroonloze ananas heeft de volgende voordelen:

In één zeecontainer passen nu bijna 5.000 ananassen meer waardoor er 28 minder containers per jaar nodig zijn voor transport;

De kroon wordt in land van herkomst verwijderd en volledig hergebruikt: 20% wordt opnieuw geplant en groeit uit tot een nieuwe ananasplant, 80% wordt verwerkt tot compost voor de plantage;

30% besparing op CO2-uitstoot door minder vervoer en verpakking (een besparing van ruim 130.000 kg CO2 per jaar);

Kroonloze ananassen zijn bij aankoop klaar om te eten en van dezelfde kwaliteit en versheid als ananassen met kroon.

Anita Scholte op Reimer, directeur Duurzaamheid & Kwaliteit bij Albert Heijn: “Wij zijn bij Albert Heijn altijd op zoek naar nieuwe manieren om producten en ketens te verduurzamen. Waar we maar kunnen, willen wij de impact op de planeet verminderen. Ons nieuwste initiatief is de kroonloze ananas. Ze zien er anders uit maar ze bieden duidelijke voordelen bij het verminderen van afval, verpakking en transport wat resulteert in een CO2-reductie van 30% en bijdraagt aan meer circulariteit. Want het mooie is dat we niets weggooien en dat het afval lokaal wordt gebruikt als grondstof.”

Groene stroom en LED-verlichting

De kroonloze ananas is een van de manieren waarop Albert Heijn invulling geeft aan de missie: Beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen. In 2023 realiseerde Albert Heijn binnen de groente- en fruitketen onder andere het volgende: