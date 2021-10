Albert Heijn introduceert sinaasappelsapfles voor keer op keer

Klanten van Albert Heijn kunnen vanaf gisteren vers geperst sinaasappelsap in de winkel meenemen in een navulbare fles. De nieuwe fles biedt een duurzaam alternatief voor de plastic wegwerpflessen. Na een succesvolle proef in tien winkels zijn de herbruikbare flessen nu te vinden in alle winkels met een zelfpersmachine.