Albert Heijn eerste partner in Open Chain platform van Tony’s Chocolonely

Albert Heijn gaat voor haar chocolademerk Delicata cacao inkopen volgens de vijf samenwerkingsprincipes van Tony’s Chocolonely. De supermarktketen sluit zich als eerste aan bij Tony’s Open Chain platform. Samen met Barry Callebaut, de grootste chocolademaker in de wereld, vergroten de bedrijven de druk op de cacao-industrie om een einde te maken aan illegale kinderarbeid en moderne slavernij.

Vanaf maart 2019 biedt Albert Heijn Delicata-chocolade aan met traceerbare cacaomassa. De bonen zijn tegen een hogere prijs ingekocht bij de partnercoöperaties van Tony’s Chocolonely in Ghana en Ivoorkust. “We willen een verschil maken. Daarom vinden we het belangrijk om structureel bij te dragen aan een beter leven voor cacaoboeren. Alle Delicata-chocoladeletters en repen van Albert Heijn zijn sinds 2010 als eerste UTZ-gecertificeerd. Nu zetten we een belangrijke volgende stap om te komen tot een transparante en duurzame cacao-keten”, aldus Henk van Harn, Vice President Houdbaar & Non Food Albert Heijn. De receptuur en smaak van Delicata blijven onveranderd.

Open source

Tony’s Chocolonely bestaat om 100% slaafvrij de norm in chocolade maken. Daarom stelt het zijn manier van werken open voor anderen. Tony’s Open Chain is het ‘open source’ platform waarop chocoladebedrijven kunnen beschikken over alle benodigde kennis en tools. Zoals Tony’s Beantracker of het ‘Child Labour Monitoring and Remediation System’, dat bij alle partnercoöperaties van Tony’s Chocolonely is ingevoerd.

Albert Heijn is de eerste partner die zich aansluit bij Tony’s Open Chain. Barry Callebaut maakt de samenwerking mogelijk door de gescheiden verwerking van de cacao tot chocolade. “Het is fantastisch om onze krachten te bundelen met impactbedrijf Tony’s Chocolonely en Albert Heijn, de grootste supermarktketen van Nederland. Samen zetten we een grote stap om duurzame chocolade de norm te maken in 2025. Dankzij onze logistieke expertise kunnen we dit succesverhaal verder uitbouwen. Een belangrijke stap voor de sector”, zegt Antoine de Saint-Affrique, CEO Barry Callebaut.

Extreme armoede is de grondoorzaak van de sociale misstanden in de cacao-industrie. De problemen worden alleen opgelost als bedrijven verder gaan dan certificering en een hogere prijs betalen dan de certificeringspremie. Met de vijf samenwerkingsprincipes van Tony’s Chocolonely is een leefbaar inkomen voor de cacaoboer mogelijk. Ook gaat de anonimiteit uit de keten. Daardoor is duidelijk wie de cacaobonen verbouwt en onder welke omstandigheden.

Oproep voor de cacao-industrie

De drie partijen laten samen zien dat op grote schaal chocolade maken anders kan en voeren de druk op de industrie op om mee te doen. “Samen maak je meer impact. Daarom ben ik bijzonder trots dat Albert Heijn en Barry Callebaut met ons meegaan op onze routekaart naar slaafvrije chocolade. Goed voorbeeld doet volgen. Vanaf vandaag is onze impact groter dan alleen onze eigen chocolade. Een eerste stap en let maar op, er volgen nog vele. Samen maken we chocolade 100% slaafvrij”, zegt Henk Jan Beltman, Chief Chocolate Officer Tony’s Chocolonely.

De drie partijen kondigen het nieuws gisteravond samen aan op Tony’s FAIR, de jaarFAIRgadering van Tony’s Chocolonely.

Foto van links naar rechts:

Antoine de Saint-Affrique, CEO Barry Callebaut.

Henk-Jan Beltman, CCO Tony’s Chocolonely.

Henk van Harn, Vice President Houdbaar & Non Food Albert Heijn.