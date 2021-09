AH-gehakt van bakje naar zakje: jaarlijks 500.000 kilo minder plastic

Het gehakt van Albert Heijn zit voortaan in een zakje in plaats van een bakje. Dat scheelt meer dan 500.000 kilo plastic op jaarbasis – een besparing van 70%. Voor klanten heeft de nieuwe verpakking ook een voordeel in de keuken: de plastic afvalbak is minder snel vol. De overgang van bakje naar zakje start volgende week.

In 2025 wil Albert Heijn 20 miljoen kilo minder verpakkingsmateriaal gebruiken. Bovendien moeten de verpakkingen van alle eigen merkproducten dan 100% recyclebaar zijn. Om die doelstelling te halen, wordt voor alle verpakkingen van eigen merkproducten gekeken of het beter kan, zonder concessies te doen aan de kwaliteit en houdbaarheid.

Minder plastic in de winkel

Diverse vleesverpakkingen zijn al aangepast. Er worden bijvoorbeeld geen gekleurde plastic schaaltjes meer gebruikt omdat die minder goed recyclebaar zijn. Samen met vaste vleesleverancier Hilton Foods heeft Albert Heijn nu een alternatief ontwikkeld voor de schaaltjes gehakt. Gehakt wordt vanaf volgende week verpakt in een plastic zakje. Het zakje staat iets bol doordat zuurstof is toegevoegd. Zo wordt het gehakt goed beschermd.

Minder plastic thuis

De nieuwe verpakking levert een flinke plasticbesparing op, ook de plastic afvalbak bij klanten thuis raakt minder snel vol. Klanten worden in de winkel, in de Allerhande en op ah.nl geïnformeerd over de nieuwe gehaktverpakking.

Volgende stap is kaas

De afgelopen drie jaar bespaarde Albert Heijn ruim zeven miljoen kilo verpakkingsmateriaal door helemaal geen, minder of andere soorten materiaal te gebruiken. Zo zitten maaltijd- en lunchsalades tegenwoordig in een dunnere schaal en zijn de snoepgroente van de bekende emmer met deksel naar dunne bakjes met een topfolie verkast. Volgende maand pakt Albert Heijn de verpakking van plakjes kaas aan. Meer dan honderd kaasverpakkingen worden aangepast met als resultaat een plasticreductie van 200.000 kilo per jaar.

Mede door deze inspanningen werd Albert Heijn voor de vijfde keer op rij door consumenten verkozen door tot de meest duurzame supermarktketen van Nederland.