Oud-profwielrenner Tom Dumoulin begint per direct aan een nieuw hoofdstuk van zijn carrière en wordt mede-eigenaar van Velor, een jong fietskledingmerk met focus op duurzaamheid. “Binnen Velor ga ik mij voornamelijk bezighouden met productontwikkeling en het optimaliserenvan de fietskleding met duurzame circulaire materialen en een optimale pasvorm”, aldus Dumoulin.

Eind 2022 zette Dumoulin een streep onder zijn succesvolle professionele wielercarrière. Ondanks dat blijft hij op verschillende manieren betrokken bij de wielersport. Dumoulin: “We kunnen alleen blijven genieten van de wielersport als we ook goed zorgen voor de wereld waar we doorheen fietsen. De missie van Velor om circulaire fietskleding te ontwikkelen, sluit aan op deze gedachtegang. Met een minimale impact op de natuur én met een positieve impact op de wereld en de mensen om ons heen. Dit spreekt mij enorm aan en het sluit goed aan bij hoe ik zelf in het leven sta. Mijn toetreding tot Velor is voor mij dan ook een logische stap”.

Velor wil samen met Dumoulin laten zien dat duurzame fietskleding uitstekend samengaat met kwaliteit, uitstraling én comfort. Als oud-profwielrenner weet de Limburger namelijk als geen ander hoe belangrijk juist deze combinatie is. “We zijn enorm blij en trots om Tom Dumoulin aanons team van specialisten toe te kunnen voegen”, zegt Tom Leezer, oprichter van Velor en oudploeggenoot van Dumoulin bij Team Jumbo-Visma. “Met zijn kennis en ervaring in het fietsen én zijn passie voor de natuur sluit de komst van Tom perfect aan bij ons doel om fietsers over dehele wereld te inspireren en ervoor te zorgen dat duurzame en hoogwaardige kleding, gemaakt met respect voor het milieu, de standaard wordt.”