Coöperatie Agrifirm, waar zo’n 10.000 telers en veehouders bij zijn aangesloten, lanceerde zaterdag 19 februari het nieuwe retailconcept BOER&NLekker. Consumenten kunnen verse, lokale producten per stuk via de app van e-commerce partner Local Heroes bestellen en halen deze vervolgens zelf op het erf op. Hiermee biedt Agrifirm boeren een nieuw, duurzaam verdienmodel, doordat ze een eerlijke prijs voor een eerlijk product kunnen vragen. Dit weekend is de pilot in Breda gestart. Als deze pilot een succes is, wordt het concept verder over Nederland uitgerold, te beginnen met Den Bosch en Amersfoort.

Lokaal, transparant en digitaal

Consumenten hebben een groeiende behoefte aan transparantie over de herkomst van hun voedsel. Daarbij ligt een sterke focus op lokale producten en op het gemak van digitaal bestellen. Tegelijkertijd groeit de vraag vanuit boeren om hun producten direct aan consumenten te kunnen verkopen, maar mist er vaak marketingkracht en logistiek om dit op grote schaal te realiseren. Agrifirm brengt met BOER&NLekker deze behoeftes samen.

Een duurzaam verdienmodel voor boeren

Het grote netwerk van de coöperatie biedt de slagkracht om dit lokale concept snel landelijk uit te rollen. Daarnaast is dit het eerste snel schaalbare korte keten initiatief waarbij consumenten individuele verse producten via een app kunnen bestellen en deze zelf bij de boer kunnen ophalen. Boeren beheren hun eigen winkel en bepalen de prijs. Voor de bestel-app werkt Agrifirm samen met Local Heroes, een e-commerce platform waar consumenten van lokale ondernemers kunnen bestellen. Consumenten die de producten via de app bestellen kunnen deze ophalen op een centraal pick-up point op een boerderij in een lokaal cluster van boeren en telers. De coöperatie biedt zo een duurzaam verdienmodel voor de deelnemers. Het concept draait daarbij ook om productkwaliteit en beleving: bij het ophalen op het erf krijgt men een inkijkje in de passie en het vakmanschap van een boerenbedrijf.

Dick Hordijk, CEO Agrifirm: “In onze innovatiestrategie heeft het creëren van nieuwe, duurzame verdienmodellen voor de boeren een sterke focus. Het is geweldig om te zien dat we boer en consument op deze manier dichter bij elkaar brengen. We kunnen dan ook niet wachten om het concept na deze pilot landelijk uit te rollen. Zo creëren we overal waardevolle korte ketens, waar zowel boeren als consument van profiteren.”

Eén van de aanbieders in het cluster Breda is Anke Wismans, eigenaresse van zuivelboerderij De Driehoek in Oosterhout. Voor haar is het nieuwe initiatief een uitgelezen mogelijkheid om de brug te slaan met de consument. “Via onze producten kunnen we ons bedrijf laten zien en mensen meenemen in het hele proces. We maken zelf kaas van melk van onze eigen koeien, zoals ambachtelijk gemaakte witschimmelkaas en Goudse abdijkaas. Het voer dat de koe krijgt, onder meer lijnzaad en vers gras, proef je terug. En het feit dat de dieren bij ons relaxed en dus gezond zijn, geeft een betere kwaliteit melk.”

Het collectief aanbieden van producten via een app geeft Wismans een groter platform. “Met een boerderijwinkel ben je afhankelijk van het weer en van de tijd die mensen hebben. Je moet vaak toch een stuk omrijden. Nu kan iedereen online bestellen en heb je maar één stop waar je al je producten kunt ophalen.”

Foto: De opening van de pilot in Breda, bij boerderij Van den Kieboom. Fotocredits: Pix4Profs – Jules van Iperen.