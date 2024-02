Het korte ketenconcept BOER&NLekker, een initiatief van boerencoöperatie Agrifirm, en bestel- en transportplatform voor lokaal eten Lokalist bundelen hun krachten, met een nieuwe focus op de zakelijke markt. De versnipperde korte keten bestaat op het moment uit veel individuele boeren die hun producten zelf in eigen netwerken verkopen en vervoeren. Samen bieden de partners een totaaloplossing van boerennetwerk en logistiek voor het efficiënt aan elkaar knopen van de individuele boeren. De oplossing is vanaf nu actief met vijftig duurzame boeren in de provincies Noord-Brabant en Utrecht. Vanaf het tweede kwartaal start de landelijke uitrol.

Van een korte keten naar een slimme keten

Door het sterke netwerk van boeren van Agrifirm en de ervaring met tech en logistiek van Lokalist met elkaar te combineren, is er grote slagkracht om de infrastructuur van de korte keten te veranderen. De nieuwe samenwerking brengt een breed productaanbod van duurzame boeren en voedselmakers bij elkaar. Door slimme logistieke oplossingen kunnen bestaande individuele netwerken nu efficiënt verbonden worden. De totale oplossing bestaat uit het beschikbaar maken van duurzame producten direct van de boer, op een slim bestelsysteem en transportplatform. Agrifirm en Lokalist zetten een stevige stap in de financiering van dit initiatief. Voor de verdere uitrol is nog ruimte voor een additionele financier en partners.

BOER&NLekker startte in 2022 met een pilot gericht op consumenten. Annemarie Geerdes, lead innovatie Korte Keten bij Agrifirm: “De belangrijkste les uit de pilot was dat we niet het zoveelste platform moeten toevoegen aan de markt, maar juist de verbinding op moeten zoeken. De enige manier om de korte keten efficiënt en betaalbaar te maken, is meer samenwerking tussen de ruim 8.000 boeren die actief zijn in de korte keten in Nederland. De onmisbare logistieke en technische expertise van Lokalist maakt dat nu mogelijk.”

Paul van Straaten, oprichter Lokalist: “Met deze samenwerking maken we van de korte keten een slimme keten. Door bestaande individuele logistieke stromen slim te combineren zorgen we ervoor dat er niet meer wielen op de weg komen, maar er wel een sterke efficiëntieslag wordt gemaakt, die snel op te schalen is. Het boerennetwerk van Agrifirm biedt daarvoor een sterke springplank.”

De wil was er al, en nu ook de weg

BOER&NLekker en Lokalist spelen gezamenlijk in op de groeiende vraag vanuit de zakelijke markt (retail, horeca en catering). Vaak is de wens er wel om lokale en duurzame producten in te kopen, maar is de “hoe”-vraag en de benodigde tijd een knelpunt. Het contact met veel individuele boeren en voedselmakers zorgt voor complexe en arbeidsintensieve processen, zowel bij het bestellen als op het gebied van logistiek. Meer professionaliteit en efficiëntie verlaagt de drempel voor de zakelijke markt om direct bij duurzame boeren uit de buurt in te kopen, voor een betaalbare prijs. Zo kunnen zakelijke klanten aan hun duurzaamheids- en traceerbaarheidsdoelstellingen voldoen.

Boeren ontzorgen en duurzaamheid stimuleren

De technische infrastructuur en logistieke oplossing helpen boeren om hun eigen verkoop efficiënter te organiseren en te verbinden met meer en grotere zakelijke klanten. Zo wordt de omzet van de boer verhoogd en krijgt hij of zij weer meer tijd om te boeren. De boer zit zelf aan de knoppen en bepaalt wat, wanneer, voor welke prijs en aan wie producten verkocht worden. Het merk BOER&NLekker verbindt lokale boeren die op duurzame wijze produceren. Lekkere, lokale en duurzame producten direct van de boer worden in een oogopslag zichtbaar voor zakelijke afnemers. Ook het verhaal van de boer en hoe hij of zij boert, wordt verteld. Dit stelt boeren in staat hun producten beter te verwaarden en investeringen in duurzame landbouw terug te verdienen.

Annemarie Geerdes vervolgt: “Driekwart van de boeren wil verduurzamen, maar heeft te weinig perspectief op een eerlijk inkomen. Wij zijn bij Agrifirm continu bezig om samen met boeren oplossingen te vinden voor de uitdagingen van vandaag en morgen. We willen boeren helpen die de transitie naar regeneratieve landbouw willen maken. Samen kunnen we écht een schaalbaar verschil maken, en versnellen we de transitie naar een duurzame en lokale voedselketen.”

Anke Wismans, deelnemende boer en eigenaresse van zuivelboerderij De Driehoek in Oosterhout: “De samenwerking met Lokalist is precies wat we nog misten met BOER&NLekker. De zakelijke markt is heel belangrijk voor ons als boeren, omdat we op die manier ook echt volume en dus omzet kunnen draaien. We waren daar al wel actief in, maar mijn schoonvader bracht de kaas nog rond. Dat maakte het lastig om op te schalen. Met deze samenwerking kunnen we nu de benodigde stappen in professionaliteit, marketing, bestelsysteem en distributie zetten.”

Foto: Paul van Straaten en Richard Nederlof (Lokalist) met Annemarie Geerdes (Innovatie Lead korte keten Agrifirm). Locatie: Boerderij Binnenveld in Rhenen. Fotograaf: Marnix Klooster.