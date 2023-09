AFAS Software heeft het voor elkaar gekregen om de hoogste trede op de MVO Prestatieladder te betreden. Dat heeft nog geen enkel ander bedrijf eerder gepresteerd. De MVO Prestatieladder wordt sinds 2010 in Nederland toegepast en is sinds 2015 internationaal erkend.

Alle bedrijfsmatige initiatieven op het gebied van mens en milieu staan bekend als de Corporate Social Responsibility (CSR) van een organisatie. AFAS neemt geen halve maatregelen op dat gebied en behaalt daarmee meteen het hoogste niveau. “Trede vijf, de hoogste van de prestatieladder bereik je door niet alleen kritisch te kijken naar eigen impact maar ook naar die van de keten. Je durft dus bijvoorbeeld ook kritisch te zijn op leveranciers”, legt Britt Breure, directeur HR & CSR bij AFAS, uit. “Wij vinden altijd dat als je iets doet, je er ook volledig voor moet gaan. Het MVO Prestatieladder-certificaat is weer een bevestiging dat we de juiste weg bewandelen.”

In een verslag van het onafhankelijke, internationale certificeringsinstituut TÜV NORD Nederland valt over AFAS te lezen dat: ‘de organisatie in staat is aan te tonen dat het op systematische wijze haar maatschappelijke verantwoordelijkheden managet en zo wil bijdragen aan de sociale, ecologische en bedrijfsmatige pijlers van duurzaamheid.’

Ambitieuze doelen blijven stellen

Breure licht toe hoe AFAS op die hoogste trede terecht is gekomen: “We hebben ervoor gezorgd dat CSR is verweven in de strategie van de organisatie. Het leeft omdat we CSR heel concreet en meetbaar hebben gemaakt voor iedere medewerker en afdeling. Elke medewerker kan bijdragen, niet alleen het management. En CSR is op allerlei manieren verwerkt in onze software, zodat niet alleen wij, maar ook onze klanten makkelijker aan de slag kunnen met het thema CSR. ”

Voordelen voor ondernemers

Voortgang van CSR-activiteiten wordt bijgehouden in een CSR-systeem, wat geïntegreerd is in de software van AFAS. Hierin draagt iedereen bij met ideeën, wordt de voortgang geborgd en worden kencijfers inzichtelijk gemaakt. “Ik roep andere organisaties op om ook in actie te komen en CSR-inspanningen meetbaarder en zichtbaarder te maken. Motiveer en stimuleer medewerkers om elektrisch te rijden en hun huis te verduurzamen. Maar kijk bijvoorbeeld ook kritisch naar afvalstromen van je eigen organisatie. Breng de resultaten in kaart en rapporteer hierover. Voordelen voor ondernemers zijn vaak groter dan men denkt. Het versterkt je imago, je produceert efficiënter en goedkoper, medewerkers zijn blijer en je relaties verbeteren aanzienlijk.” Breure voegt daar nog aan toe: “Ga uit van je eigen acties en pas die aan richting de certificering. Niet andersom. Elke inspanning telt!”

Prestatieladder met 5 niveaus

De MVO Prestatieladder zet 3 P’s en de Sustainable Development Goals (SDG’s) om naar hanteerbare eisen en heeft vijf niveaus. Elk niveau geeft het MVO-managementsysteem van een organisatie weer, en de duurzame ontwikkeling dat het doormaakt. De SDG’s zijn zeventien doelen die in 2015 door de VN zijn vastgesteld om een duurzame toekomst voor iedereen te bevorderen. Denk aan: armoedebestrijding, klimaatverandering, duurzame energie, gezondheid en onderwijs. De SDG’s en MVO hebben veel gemeenschappelijke doelen en vullen elkaar aan.