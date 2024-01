AFAS presenteert haar jaarcijfers over 2023 vanuit het eigen Clubhuis in een ander maar zeer eigentijds jasje. Plan is om in een talkshow samen met een aantal sleutelspelers stil te staan bij de behaalde resultaten. Met dank aan innovatie op het gebied van software en focus op AI en duurzaamheid heeft AFAS een mooi jaar achter de rug. In de live-uitzending met CEO Bas van der Veldt en CFO Arnold Mars op 5 februari is er voor belangstellenden de mogelijkheid om vragen te stellen.

Cultuur is dé kracht van het familiebedrijf AFAS. Het hoofdkantoor in Leusden (Clubhuis) is bedoeld als prettige ontmoetingsplaats, waar medewerkers elkaar continu kunnen vinden, inspireren en verbinden. Het aantal medewerkers is in de jaren voor 2023 altijd hard toegenomen. Volgens Arnold Mars, CFO van AFAS was die groei geen ambitie op zich: “Ons doel is nooit geweest om groot in aantal FTE te worden, maar juist om groots te zijn. Een tijdelijke medewerkerstop die in 2023 is afgekondigd, gaf ons de mogelijkheid om te reflecteren. Mede hierdoor hebben we sneller productinnovaties kunnen realiseren en zijn we efficiënter geworden. Daar zijn onze medewerkers, die zich tomeloos hebben ingezet, verantwoordelijk voor. Het afgelopen jaar hebben wij 360 nieuwe klanten mogen verwelkomen, en we zijn ontzettend trots op deze groei.’’

Medewerkers essentieel voor innovatie



De innovaties die AFAS het afgelopen jaar heeft doorgevoerd zullen tijdens één van de afleveringen van de talkshow nadrukkelijk besproken worden. Volgens Mars heeft het bedrijf grote stappen gezet als het gaat om de integratie van features die belangrijk zijn voor de ontwikkeling van niet alleen de software zelf, vooral ook de bedrijven die de systemen van AFAS gebruiken.

Zo is het belangrijk dat features als Artificial Intelligence en duurzaamheidsinitiatieven gemakkelijker in de software worden geïntegreerd. Mars: “Dat duurzaamheid een steeds grotere rol zal spelen, en vooral wat de verplichte CSRD-rapportage met zich meebrengt, dwingt ons ertoe om onze software hierop aan te passen. We zouden simpelweg niet relevant zijn voor de toekomst als we dit niet zouden doen. Niet alleen wij innoveren; wij zijn ons ervan bewust dat onze klanten dat ook van ons eisen en we zien het ook als onze verantwoordelijkheid naar de wereld.”

Duurzaamheid tot in alle vezels doorgedrongen

Het bedrijf heeft inmiddels duurzaamheid geïntegreerd tot in alle vezels van het bedrijf en is daar in 2023 nóg verder in gegaan. Mede door die strakke aanpak is bijvoorbeeld het eigen energieverbruik met twaalf procent teruggedrongen. Echter was de grootste prestatie van het afgelopen jaar het bereiken van Trede 5 op de MVO PrestatieLadder. Daarmee heeft AFAS zich de komende drie jaar verzekerd van het hoogste niveau maatschappelijk verantwoord ondernemen. Tot op heden zijn zij de enige partij in Nederland die deze certificering bemachtigd heeft. AFAS hoopt met de aanpak op het gebied van duurzaamheid te inspireren maar ook andere bedrijven te activeren en tot actie te laten overgaan.

Mars zegt: “Om extra vinger aan de pols te houden in ondernemend Nederland hebben we een openbare wensenlijst gecreëerd voor onze klanten, en het onszelf daarmee gemakkelijker gemaakt om verandering en innovatie door te voeren. Daarnaast kunnen klanten op deze manier elkaars ideeën inzien, en hiermee ook weer tot positieve impact komen.”

Blik op AFAS Terugblik 2023

In de talkshow, genaamd ‘’AFAS Terugblik 2023’’, zullen in vier afleveringen verschillende sprekers vanuit de organisatie zelf aan het woord komen. Verdeeld over vier afleveringen zullen de onderwerpen uiteenlopen van Profit 1 en AI, het theater en bijbehorende mogelijkheden en HR, CSRD en het behalen van Trede 5 op de MVO PrestatieLadder. Tot slot zullen CFO Arnold Mars en CEO Bas van der Veldt in een live uitzending, op maandag 5 februari om 16:00 uur, terugblikken op het gehele jaarverslag, de verhalen achter het verslag en een blik op de toekomst werpen. Tijdens die uitzending is er voor belangstellenden mogelijkheid tot het stellen van vragen. Via deze link kun je je inschrijven om de live uitzending online bij te wonen.

AFAS Software heeft een financieel sterk jaar achter de rug: in 2023 heeft het softwarebedrijf een groei van 17 procent weten te realiseren en is de winst gegroeid tot 108,7 miljoen euro.

Naar het jaarverslag

N.B. In het originele persbericht gebruikt AFAS steeds de term CSRD voor waar ‘duurzaamheid’ wordt bedoeld. Daarom is dit door de redactie hierboven aangepast.