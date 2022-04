Vandaag opnieuw een belangrijke mijlpaal te vieren in de samenwerking tussen adidas en Allbirds – de lancering van de ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2e. Deze nieuwe versie van de FUTURECRAFT.FOOTPRINT, die vorig jaar op de markt kwam, toont aan dat hardloopschoenen met een lage CO2-uitstoot op grote schaal kunnen worden geleverd. Alle ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2e schoenen komen overeen met slechts 2.94 kg CO2e per paar, wat betekent dat het het enige adidas en Allbirds performance model is dat onder de 3 kg CO2e blijft.

Met meer schoenen beschikbaar dan ooit tevoren, is deze lancering een persoonlijk record voor beide merken en laat het zien hoe snel innovatie kan vorderen wanneer twee marktleiders samenwerken. Door meer te doen met minder hebben adidas en Allbirds hun expertise gecombineerd om de prestatievoordelen te maximaliseren met minimale materialen en slimme oplossingen. Dit om elke loper een duurzame schoen te bieden die geschikt is voor topprestaties.

Elk paar heeft een CO2-voetafdruk van slechts 2.94 kg CO2e en wordt gemaakt met 63% minder uitstoot*. De ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 kg CO2e toont een nieuwe kijk op design en bewijst een alternatieve productiemethode die de CO2-impact drastisch vermindert.

De ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 kg CO2e komt in vier nieuwe kleuren, waaronder Core Black/ Bliss, Cloud White/ Carbon, Core Black/ Acid Red en Allbirds’ exclusieve kleur. Elke schoen is gekleurd zonder kleurstof – een methode waarbij de natuurlijke kleur van het materiaal wordt gebruikt om het waterverbruik te verminderen.

Kimia Yaraghchian, Product Manager bij adidas: “Door deze vooruitstrevende samenwerking voort te zetten, hopen we andere merken te inspireren om nieuwe duurzamere wegen in te slaan. Door samen te werken kunnen we verdere stappen zetten waarbij er geen koolstofafval meer zal zijn, en we willen ook laten zien dat drastische veranderingen en oplossingen mogelijk zijn binnen een heel korte tijd. Aangezien we ons al midden in de klimaatverandering bevinden, is het belangrijk om mensen te laten realiseren dat de industrie nu de knop kan omzetten en dat er nog hoop is om bij te dragen aan het niet overschrijden van de 1,5°-doelstelling.

“Het is belangrijk dat de lancering van de ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2e bewijst dat gelijkgestemde ambitie kan helpen om op schaal koolstofarme hardloopschoenen te leveren. Dit project heeft de basis gelegd voor de decarbonisatiedoelstelling. Alle lessen die we uit dit project hebben getrokken zijn onmiddellijk verwerkt in de creatie van nog meer hardloopschoenen om onze voetafdruk sneller te verkleinen. Dus blijf op de hoogte van meer inspirerende collecties die het verschil maken.”

Hana Kajimura, Head of Sustainability bij Allbirds: “De adidas x Allbirds samenwerking is al een geweldig avontuur geweest, en we zijn ongelooflijk enthousiast om dit innovatieve product in de handen van meer consumenten over de hele wereld te krijgen. De uitbreiding van onze samenwerking om producten in nieuwe kleuren en op grotere schaal aan te bieden, bewijst hoe ver we kunnen komen als we ervoor kiezen om samen te werken met een partner die onze visie deelt.”

“Klimaatverandering vormt een enorme uitdaging, maar het succes van dit project is een voorbeeld van hoe twee teams kunnen samenwerken om een duurzame schoen te creëren die geschikt is voor topprestaties. Onze overkoepelende ambitie is om anderen te inspireren om hun ontwikkelingsprocessen open te stellen en met anderen samen te werken om de meest koolstofefficiënte designs te ontwerpen.”

De ADIZERO X ALLBIRDS 2.94 KG CO2e heeft de volgende eigenschappen: