Albert Heijn start vandaag met het vermelden van informatie over de CO2e-uitstoot of de inschatting van deze uitstoot op eigenmerkproducten en recepten. Daarmee is het de eerste supermarkt in Nederland die dit doet. Albert Heijn maakt het op deze manier makkelijker om te begrijpen wat het effect is van verschillende soorten eten en drinken op het klimaat.

Albert Heijn heeft ambitieuze klimaatdoelstellingen: in 2030 45% minder CO2e-uitstoot* van land tot klant ten opzichte van 2018 en voor 2050 netto-nul** uitstoot. Ook veel klanten willen hun uitstoot verminderen, maar missen vaak duidelijke informatie waarmee ze een goede afweging kunnen maken. Albert Heijn geeft vanaf vandaag die duidelijkheid: dankzij informatie over de CO2e-uitstoot of de inschatting hiervan op eigenmerkproducten en recepten kunnen klanten direct zien welke impact hun keuze heeft.

“De keuzes die wij dagelijks met zijn allen maken voor eten en drinken hebben invloed op mens, dier en klimaat.” aldus Marit van Egmond, CEO van Albert Heijn. “Daarom werken wij samen met onze partners en leveranciers om deze invloed te verbeteren en daar ben ik erg trots op. Door de CO2e-uitstoot in kaart te brengen en op het product en recept aan te geven, helpen we klanten met informatie om geïnformeerde keuzes te kunnen maken. Een mooi voorbeeld zijn de eieren uit het Beter voor Natuur & Boer programma waarbij we overstappen op witte eieren die 6% minder CO2e-uitstoot met zich meebrengen.”

Klanten van Albert Heijn vinden vanaf deze week de CO2e-uitstoot vermeld op kip, varken, eieren, zalm en vega-producten van het eigen merk. De invoering gaat stapsgewijs: de komende periode worden steeds meer producten toegevoegd. De uitstoot wordt op de producten vermeld in de vorm van een klein informatief wolkje met de CO2e-uitstoot per kilogram product.

Naast de CO2e-uitstoot op eigenmerkproducten vermeldt het wolkje bij recepten in de Allerhande in welke categorie van ingeschatte CO2e-uitstoot het recept valt: van zeer laag tot zeer hoog. Op die manier kunnen klanten ook zien wat de impact is van een bepaald gerecht. Hiervoor is een nieuwe functionaliteit ontwikkeld in de AH-app: klimaatbewuster koken. Dit is koken met oog voor CO2e-uitstoot. Daar kunnen klanten recepten filteren op categorie CO2e-uitstoot. Meer uitleg over deze categorieën is te vinden op ah.nl/klimaat. Ook zijn er in de app handige tips en inspiratie te vinden om klimaatbewuster te koken, net als in de Allerhande.

Om de eigen klimaatdoelstellingen te halen meet en berekent Albert Heijn samen met boeren, telers en leveranciers de hoeveelheid CO2e die uitgestoten wordt. Daarna maakt Albert Heijn per productcategorie een plan en verlaagt deze uitstoot stap voor stap.

Albert Heijn presenteert voor de zevende keer duurzaamheidsverslag

Vandaag publiceert Albert Heijn het duurzaamheidsverslag over 2023. Ook het afgelopen jaar heeft de supermarkt weer veel nieuwe stappen gezet om de missie ‘Samen beter eten bereikbaar maken. Voor iedereen.’ te realiseren. In het verslag ‘De wereld van Albert Heijn’ wordt teruggeblikt op de resultaten én activiteiten van 2023. Albert Heijn lanceert daarnaast tal van nieuwe initiatieven, zo is het de eerste supermarkt die informatie over de CO2e-uitstoot of de inschatting hiervan op eigenmerkproducten en op recepten plaatst om klimaatbewuster kiezen en koken makkelijker te maken via Allerhande & AH app.

Nieuwe initiatieven Albert Heijn 2024

Albert Heijn heeft al geruime tijd heldere klimaatdoelstellingen; in 2030 45% minder CO2e-uitstoot van land tot klant en voor 2050 een CO2e-uitstoot van Net Zero. Naast de vele initiatieven die al lopen in de keten ten aanzien van scope 3 Co2e reductie, lanceert Albert Heijn nu verschillende nieuwe initiatieven om ook klanten actief te betrekken en te inspireren om bewuste en duurzamere keuzes te maken. Naast het bovengenoemde initiatief om de C02e-uitstoot op eigenmerkproducten en recepten te vermelden zijn dat:

Nieuw in het assortiment: hamburgers met lagere CO2e-uitstoot

Albert Heijn introduceert nieuwe, lekkere half-om-halfproducten bestaande uit een combinatie van kip en rundvlees en daarnaast producten met toegevoegd rundereiwit. Deze producten hebben beide een lagere CO2e-uitstoot per kg.

Introductie duurzamere huishoudelijke en persoonlijke verzorgingsproducten

Albert Heijn zet in op de verdere verduurzaming van eigenmerkproducten in het persoonlijke verzorging én schoonmaak-assortiment, waardoor onder meer duurzamer wassen thuis een koud kunstje wordt. Denk aan; ultra geconcentreerde wasmiddelen in kleinere flessen, speciale wasmiddelen die al goed wassen bij 20 graden, microplasticvrije douchegel en shampoo, en verschillende navulverpakkingen.