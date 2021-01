Acre vestiging Amsterdam viert één-jarig bestaan en blikt terug op een succesvol jaar terug

Twaalf maanden na de opening van het inmiddels derde kantoor van Acre, specialist in werving- en selectie, executive search en talent management van mvo leiders, blikt het bedrijf op een uiterst succesvol 2020 terug.

Acre opende het kantoor aan de Strawinksylaan in januari 2020, tien weken voordat de eerste lockdown in de meeste Europese landen begon. Desondanks heeft de organisatie, met verdere vestigingen in London en New York, een bevlogen jaar achter de rug. Zo begeleidde Acre 275 kandidaten in vijftien landen naar een nieuwe droombaan, de meeste hiervan als CEO, MD of Global Head. De zuster-organisatie Acre Frameworks, gespecialiseerd in assessment en talent development, vervulde opdrachten in meer dan dertig landen wereldwijd. Tevens lanceerde de groep een nieuwe website, inmiddels de meest bezochte vacaturesite voor mvo-professionals wereldwijd. Begin december publiceerde Acre ook de resultaten en het rapport van de mvo- en duurzaamheidsenquête van 2020. Deze enquête is de grootste in zijn soort en er werd dit jaar door meer dan vijftienhonderd professionals van over de hele wereld aan meegewerkt, waardoor de resultaten zowel representatief als ook zeer gedetailleerd zijn.

“Ondanks, of juist vanwege de Covid crisis, is het Acre team stevig gegroeid en konden wij grote stappen maken” verklaart Harco Leertouwer, Managing Director van Acre en verantwoordelijke voor Europa. “Wij hebben een sterk groeiende vraag naar specialisten en professionals op het gebied van mvo en duurzaamheid over de afgelopen twee jaar waargenomen, vooral gedurende de afgelopen 12 maanden. Met de maatschappelijke en politieke discussies over klimaatverandering, het Klimaatakkoord en de energietransitie groeit de animo om de globale uitdagingen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, aan te pakken”, legt de 46-jarige Nederlander, die in januari 2020 als directeur voor de Benelux begon en sind december afgelopen jaar de activiteiten op het gehele Europese vasteland aanstuurt, uit.

“Tevens heeft de Brexit voor een groeiende vraag naar ESG professionals en duurzame investeringsprofessionals op het Europese vasteland gezorgd. We kijken terug op een succesvol jaar, met als belangrijkste resultaat dat wij wederom een grote bijdrage aan de wereldwijde duurzaamheidsambities konden leveren”, aldus Leertouwer.

Ook voor 2021 heeft Acre grootse plannen. “In het afgelopen jaar hebben we veertien nieuwe medewerkers aangenomen om antwoord te bieden aan de sterk groeiende vraag. Tevens gaan we op de Europese markt onze tak Energy & Climate Change verder uitbouwen. We kijken vol vertrouwen naar het komende jaar” sluit Leertouwer af.