Acre, wereldwijd marktleider in recruitment, talent management en executive search op het gebied van duurzaamheid, heeft eind september zijn certificering als B Corporation (“B Corp”) aangekondigd. Met deze certificering sluit Acre zich aan bij een groeiende groep bedrijven en instellingen die vernieuwing nastreeft door ‘purpose’ te combineren met ‘profit’.

Harco Leertouwer, Managing Director, Acre Europe zegt: “Dat wij de filosofie die ten grondslag ligt aan B Corp volledig omarmen, sluit aan bij onze ambitie om het bedrijfsleven gezamenlijk maximaal bij te laten dragen aan een duurzame en rechtvaardige toekomst.”

Acre is gecertificeerd door B Lab, de non-profit organisatie achter de B Corp-beweging, aangezien de marktleider voldoet aan de hoogste standaarden op het gebied van sociale en ecologische impact.

De B Corp-certificering is een internationale certificering voor bedrijven die winst nastreven en een grote, positieve impact hebben op mens en milieu. Deze bedrijven – klein en groot – hebben duurzaamheid een vaste plek gegeven in hun DNA en weten op meerdere manieren waarde te creëren. Het certificeringsproces is streng, waarbij aanvragers een benchmarkscore moeten behalen en moeten aantonen dat zij sociaal en ecologisch verantwoord te werk gaan op het gebied van energievoorziening, afval- en watergebruik, beloning, diversiteit en transparantie. Ook dient het bedrijf de ‘purpose beyond profit’ te verankeren in de statuten van het bedrijf.

Acre maakt nu deel uit van een gemeenschap van ruim 5.000 B Corps verspreid over ruim tachtig landen. Bekende grote namen zijn Nespresso, Patagonia, Ben & Jerry’s en Spadel. De groeiende aandacht voor een duurzame recruitmentsector in combinatie met de B Corp-certificering van Acre onderstreept het belang van meer verantwoording en transparantie in de sector.

Bij Acre, dat actief is vanuit Londen, New York, Amsterdam en Singapore, werken professionals die een passie hebben voor het aanpakken van enkele van ’s werelds grootste problemen, zoals klimaatverandering, plastic in de oceaan en mensenrechten.

Andy Cartland, Managing Director en CO-founder van Acre: “Deze accreditatie is een mooi moment, maar eerlijk gezegd geen verrassing, aangezien we sinds de oprichting van Acre in 2003 ons altijd hebben ingezet voor een daadwerkelijke positieve impact op milieu en maatschappij. Kijkend naar de toekomst draagt dit bij aan de verdere groei van onze organisatie, met purpose als drijfveer.”

Richard Wright, Chief Executive van Acre, voegt hieraan toe: “Deze accreditatie bevestigt het commitment van Acre voor social impact en stewardship binnen een commerciële context, iets wat ons echt onderscheidt. Onze missie om waarde toe te voegen aan de samenleving, onze medewerkers en het milieu is voor ons van fundamenteel belang en ligt ten grondslag aan alles wat we doen. De B Corp-certificering voor Acre getuigt daarvan. Met deze certificering als benchmark blijven we kijken naar verdere verbetering op alle gebieden en blijven we ons sterk maken voor een duurzame toekomst.”