Acre, marktleider in recruitment, talent management en executive search op het gebied van duurzaamheid, lanceert vandaag de Sustainability Census, met als doel een compleet beeld te geven van de wereldwijde arbeidsmarkt op het gebied van duurzaamheid.

Het onderzoek wil een internationaal beeld geven van de duurzaamheidsprofessie in het bedrijfsleven en in de financiële wereld en beoogt inzichten te verzamelen van meer dan 3.000 duurzaamheidsprofessionals in Azië, Europa, Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. Het onderzoek richt zich op onderwerpen zoals de demografische samenstelling van het vak van duurzaamheidsprofessionals, wereldwijde wervingstrends, beloning en werkpatronen, functies, huidige uitdagingen en het thema gelijkheid, diversiteit en inclusie (EDI).

Terwijl duurzaamheidsprofessionals in actie zijn voor duurzame verandering, ontbreekt het aan een brede, wereldwijde momentopname van de echte problemen binnen het duurzaamheidsvak, samen met de middelen, financiering en talent die nodig zijn om deze problemen op te lossen. Het onderzoek is daarom opgezet om uitgebreide gegevens te verzamelen zodat professionals inzicht kunnen krijgen in wat echt belangrijk is en aannames kunnen onderbouwen met op data gebaseerde conclusies.

Harco Leertouwer, Managing Director Acre Europe: “Hoewel het ’sustainability employment’ landschap elke dag verandert, weten we dat verandering niet geïsoleerd kan plaatsvinden. Daarom doen we een oproep aan de community om samen te komen en deel te nemen aan deze enquête om wereldwijd een hoge respons te realiseren. Dit zorgt ervoor dat we over een zinvolle dataset kunnen beschikken, zodat we zowel aan individuele personen als bedrijven een blauwdruk kunnen bieden voor betere, op data gebaseerde besluitvorming terwijl we samen werken aan een CO2-arme economie”, aldus Harco Leertouwer.

“Sinds de oprichting in 2003 heeft Acre het groeiende ecosysteem van duurzaamheidsprofessionals ondersteund. Nu zetten we ons gezamenlijk in voor de transitie naar net-zero. Om dat te kunnen blijven doen, moeten we de kenniskloof overbruggen rond wereldwijde wervingstrends, de groei binnen sectoren, EDI-trends en meer. Als initiator van de Sustainability Census en mede-eigenaar van de CR Salary Survey van 2007 tot 2020, geloven we dat deze enquête een waardevol platform kan bieden voor duurzaamheidsprofessionals. Zij krijgen hiermee diepere inzichten in hun professie in deze bijzondere tijden van verandering”, aldus Andy Cartland, oprichter en Managing Director van Acre APAC.

“Er is ieder jaar 3500 miljard euro extra kapitaal nodig om de EU klimaatneutraal te maken. Alleen al de hoogte van dat bedrag geeft het belang aan van sustainable finance en van de waarde van professionals wereldwijd die beschikken over expertise in duurzaamheid. Daarom is het goed dat Acre het initiatief heeft genomen voor een census (‘telling’) die moet leiden tot een betrouwbare dataset. Als wetenschapper vind ik het belangrijk om data-gedreven te werken bij het versnellen van de wereldwijde klimaattransitie”, aldus Dr. Paul Smeets, professor Filantropie & Sustainable Finance aan de Universiteit van Amsterdam.

De uit de enquête verzamelde gegevens zullen worden verwerkt in wereldwijde rapporten die worden opgesteld in hoofdstukken met gelokaliseerde inzichten voor Azië, Europa, Noord-Amerika en het Verenigd Koninkrijk. De gegevensverzamelingsfase van de Sustainability Census zal plaatsvinden gedurende een periode van een maand na de lancering. Het eerste regionale hoofdstukrapport zal naar verwachting in de zomer van 2023 verschijnen.

Voor de gegevens die in het kader van de duurzaamheidstelling (census) worden verzameld, zal gebruik worden gemaakt van het wereldwijde netwerk en het partnernetwerk van Acre, waaronder toonaangevende vakpublicaties op het gebied van duurzaamheid. Distributiepartners zullen een sleutelrol spelen bij het onder de aandacht brengen van de enquête door deze te delen met hun database.

Doe mee!