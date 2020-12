Het ‘MVO- en duurzaamheid salaris- en marktrapport’ van 2020 is nu live!

De resultaten en het rapport van de “MVO- en duurzaamheidsenquête” van 2020 zijn vandaag bekendgemaakt. Deze enquête is de grootste in zijn soort en er werd dit jaar door meer dan 1500 professionals van over de hele wereld aan meegewerkt, waardoor de resultaten zowel representatief als ook zeer gedetailleerd zijn.

De enquête werd in 2008 voor het eerst uitgevoerd door Acre, Carnstone en Flag met het doel mvo- en duurzaamheidsprofessionals te helpen de groeiende gebieden van maatschappelijk verantwoord ondernemen en duurzaamheid beter te begrijpen, en tevens te doorgronden hoe duurzaamheid in het moderne zakenlandschap past.

Nu, na 12 jaar, is het belangrijker dan ooit om binnen bedrijven nog meer bewustzijn te creëren over het belang van duurzaamheid en de impact die wij hebben op de samenleving en het milieu. De studie is inmiddels in Europa niet meer weg te denken; bijna 25% van de ondervraagden waren gevestigd of hadden hun hoofdkantoor in deze regio.

“Wij hebben een sterk groeiende vraag naar specialisten en professionals op het gebied van MVO en duurzaamheid over de afgelopen twee jaar waargenomen – ook, of vooral, tijdens de Covid-19 crisis. Met de maatschappelijke en politieke discussies over klimaatverandering, het Klimaatakkoord en de energietransitie groeit de animo om de globale uitdagingen waarmee de mensheid geconfronteerd wordt, aan te pakken’, zegt Harco J. Leertouwer, Managing Director bij Acre en verantwoordelijke voor Nederland, België en Luxemburg. “Als zodanig is de enquête van dit jaar van ongekend belang en hopen we dat het informatie verschaft waardoor de ontwikkeling en groei van deze beroepsgroepen ondersteund worden.”

Het rapport is de afgelopen jaren uitgebreid met o.a. informatie die specifiek op Europa gericht is. Het omvat de volgende onderwerpen:

Diversiteit op de werkplek en de loonkloof tussen mannen en vrouwen

Belangrijke vereiste competenties voor het MVO- en duurzaamheidsspecialisten

Inzicht in de gevarieerde achtergronden van MVO- en duurzaamheidsprofessionals

Carrièreprogressie voor deze beroepsgroep

Referentielonen en vergoedingen per sector, locatie, geslacht en senioriteit

Het salaris- en marktrapport van 2020 is gratis te downloaden (in het Engels) via crsalarysurvey.com

Over de mvo- en duurzaamheidsenquête

De mvo- en duurzaamheidsenquête is ontwikkeld door Acre, Carnstone en Flag om een uitgebreid inzicht te geven in de salarissen en vergoedingen, verantwoordelijkheden en achtergronden van mensen die in deze sector werken, zowel in-house als voor externe consultants.

Over Acre

Acre is wereldwijd marktleider, en gespecialiseerd in werving- en selectie, executive search and talent management van mvo-professionals en verbindt bedrijven en mensen op het gebied van mvo, duurzaamheid, milieu, energie en QHSE. Het bedrijf is in 2003 opgericht en heeft sindsdien in meer dan 70 landen opdachten uitgevoerd. Vanuit het kantoor in Amsterdam werkt een team van professionals aan opdrachten voornamelijk in de Benelux en tevens in de rest van Europa.