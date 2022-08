Babs Dijkshoorn is per 1 september 2022 benoemd tot directeur MVO & Duurzaamheid bij Achmea. Zij werkte de afgelopen elf jaar als manager Sustainability bij NN Group en daarvoor als businessmanager Duurzaamheid bij ABN AMRO. Babs Dijkshoorn volgt bij Achmea MVO-directeur Liesbeth van der Kruit op die met pensioen gaat.

Bianca Tetteroo, voorzitter Raad van Bestuur: “Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen en duurzaamheid staan hoog op onze agenda. De afgelopen periode hebben we wezenlijke keuzes gemaakt waarmee we onze impact op deze terreinen verder kunnen vergroten. Vorig jaar is het programma “Achmea Samen Duurzaam” gestart en ook de recente aanscherping van onze purpose betekent een stap vooruit. Door MVO en Duurzaamheid voortaan te laten aansturen door één directeur zetten we weer een belangrijke stap om nog gerichter en vanuit een geïntegreerde aanpak resultaat te boeken. Als verzekeraar, dienstverlener, belegger en hypotheekverstrekker en ook op het vlak van de interne bedrijfsvoering. Wij heten Babs van harte welkom bij Achmea en wensen haar veel plezier en succes in haar nieuwe functie. Wij bedanken Liesbeth voor haar grote bijdrage en inzet op MVO-gebied en wensen haar veel geluk in haar volgende levensfase.”